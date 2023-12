TotalEnergies réaffirme son engagement à long terme au Nigéria et soutient le pays dans sa démarche de réduction des émissions de méthane

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), a rencontré aujourd’hui à Abuja le président de la République fédérale du Nigéria, M. Bola Ahmed Tinubu, pour réaffirmer le partenariat de long terme entre TotalEnergies et le Nigéria.

Sur la dernière décennie, TotalEnergies est le principal investisseur privé du pays dans le secteur énergétique, ayant mené à bien le développement de plusieurs projets majeurs comme Egina, Ofon phase 2, OML 58 Upgrade, et plus récemment Ikike, démarré en 2022.

La poursuite de l’exploration, démontrant l’engagement de long terme de la Compagnie au Nigéria, a par ailleurs conduit à la découverte du champ de Ntokon en juin 2023.

TotalEnergies possède un portefeuille de projets qui peut représenter plus de 6 milliards de dollars d’investissements (100%) dans les prochaines années.

Patrick Pouyanné et le président Bola Tinubu ont évoqué les voies d’amélioration des conditions d’investissement au Nigéria et de la sécurité des opérations, le programme d’investissements futurs de TotalEnergies et les actions menées par TotalEnergies pour contribuer à la réduction des émissions de carbone dans le pays.

Mettre fin au torchage de routine et s’unir pour mesurer et réduire les émissions de méthane

En tant que membre fondateur du partenariat Global Gas Flaring Reduction (GGFR) de la Banque mondiale, TotalEnergies a adhéré à l’initiative Zero Routine Flaring by 2030. Conformément à cet engagement, TotalEnergies, en partenariat avec la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL), a achevé en décembre 2023 le projet d’arrêt du torchage de routine sur OML 100, devenant ainsi le premier opérateur majeur au Nigéria à éliminer complètement le torchage de routine sur l’ensemble de ses actifs opérés.

TotalEnergies annonce également avoir signé ce jour avec NNPCL un accord de coopération en vue de réaliser des campagnes de détection et de mesure des émissions de méthane sur les installations pétrolières et gazières nigérianes, grâce à sa technologie de pointe AUSEA montée sur drone. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement d’accords similaires signés en amont de la COP28 avec trois autres compagnies pétrolières et gazières nationales – Petrobras au Brésil, SOCAR en Azerbaïdjan et Sonangol en Angola.

« TotalEnergies se félicite d’annoncer la fin du torchage de routine dans le cadre de ses opérations au Nigéria, de même que le partage de sa technologie AUSEA avec son partenaire NNPCL. Ce soutien concret aidera la NNPCL à tenir les engagements pris lors de la COP28 avec la signature de l’Oil & Gas Decarbonization Charter. Nous avons eu aujourd’hui un échange très constructif et pragmatique avec le Président Tinubu sur les actions clés que le Nigeria devrait prendre pour attirer des investissements croissants dans le pays », a déclaré Patrick Pouyanné, Président‑Directeur général de TotalEnergies.

À propos de TotalEnergies au Nigéria

Présente au Nigéria depuis plus de 60 ans, TotalEnergies y emploie actuellement plus de 1 600 collaborateurs dans ses différentes branches d’activité. Avec 204 000 barils équivalent pétrole produits par jour en 2022, le Nigéria est l’un des principaux pays contributeurs aux productions d’hydrocarbures de la Compagnie. TotalEnergies opère également un large réseau de distribution qui compte quelque 540 stations‑service sur le territoire. Dans toutes ses opérations, TotalEnergies est particulièrement attentive au développement socio-économique du pays et s’engage à travailler avec les communautés locales

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

