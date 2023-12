Wisk prépare le terrain pour la mobilité aérienne urbaine sans équipage grâce à un concept d’opérations actualisé

Wisk Lays Foundation for Uncrewed Urban Air Mobility with Updated Concept of Operations

MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wisk Aero, entreprise leader dans le domaine de la mobilité aérienne avancée (AAM), a publié une mise à jour de son concept d’opérations (ConOps) pour la mobilité aérienne urbaine sans équipage (UAM), développé conjointement avec The Boeing Company.

Le ConOps fixe une approche pour la transition entre le vol avec équipage et le vol sans équipage et fournit un modèle pour les opérations de mobilité aérienne urbaine (UAM) sans équipage, avec transport de passagers, au moyen d’aéronefs électriques hautement automatisés. Le document mis à jour présente une vision de haut niveau, parallèlement à un document détaillé, avec des recommandations technologiques, réglementaires et sociales pour aider à faire de l’UAM sans équipage une réalité sûre.

Cette actualisation tient compte des réactions des parties prenantes de l’industrie et du gouvernement et reflète les changements apportés pour s’aligner sur la version 2.0 du document UAM ConOps de la FAA, récemment publié. Le document prévoit le lancement en toute sécurité des opérations de transport de passagers par UAM sans équipage dans le système aérien national des États-Unis d’ici à la fin de la décennie, tout en fournissant un tremplin vers l’objectif de transition vers des opérations à haut débit dans les années qui suivent. Ce document décrit les principes clés et les hypothèses concernant les aéronefs UAM, l’environnement opérationnel et les opérations normales qui s’appuient principalement sur les concepts de gestion du trafic existants.

« Ce ConOps définit notre vision des opérations de mobilité aérienne avancée autonome et de l’ajout d’aéronefs sans équipage dans l’écosystème actuel de l’aviation. Il expose notre approche de l’aéronef, des superviseurs au sol, de l’infrastructure, de l’intégration de l’espace aérien, etc., et fournit un modèle pour des vols autonomes quotidiens et sûrs », a déclaré Brian Yutko, PDG de Wisk.

Le ConOps pour la mobilité aérienne urbaine (UAM) est l’aboutissement d’études menées par des experts de Boeing, Wisk, Aurora Flight Sciences, Skygrid et d’autres partenaires de l’industrie. Wisk et Boeing ont publié leurs ConOps initiaux en septembre 2022. Vous pouvez télécharger la dernière version des ConOps ici.

À propos de Wisk

Wisk est une société de mobilité aérienne avancée (AAM) dont l’objectif est de permettre à chacun de voler en toute sécurité au quotidien. Le taxi aérien eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) autovolant de Wisk permettra aux passagers d’éviter les embouteillages et d’arriver plus rapidement à leur destination. Wisk est une filiale à part entière de Boeing, dont le siège se trouve dans la région de la baie de San Francisco et qui possède des sites dans le monde entier. Avec plus de dix ans d’expérience et plus de 1 700 vols d’essai, Wisk façonne l’avenir des trajets quotidiens et des déplacements urbains, en toute sécurité et de manière durable. Pour en savoir plus sur Wisk, cliquez ici.

