Eramet et Vibrantz Technologies annoncent un accord d’approvisionnement à long terme en minerai de manganèse pour la production de technologies de batteries à base de manganèse destinées au marché du véhicule électrique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Eramet et Vibrantz Technologies ont annoncé aujourd’hui un accord de 10 ans dans le cadre duquel Eramet fournira à Vibrantz du minerai de manganèse, une matière première essentielle utilisée dans le portefeuille de technologies de manganèse de Vibrantz pour les batteries lithium-ion et d’autres applications.

Cet accord, qui constitue une nouvelle étape importante dans les engagements des deux entreprises en matière de responsabilité sociale et de soutien à la transition vers un avenir moins pollué, s’appuie sur le partenariat de 20 ans entre Eramet et Vibrantz, visant à créer une filière fiable pour la fabrication du sulfate de manganèse de Vibrantz utilisé dans la production de batteries pour véhicules électriques (VE). Le minerai de manganèse d’Eramet proviendra de sa mine du Gabon, qui sera soumise au processus d’audit de l’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) afin d’aligner ses opérations sur les bonnes pratiques internationales.

« Cet accord confirme la capacité d’Eramet à satisfaire et fidéliser ses clients et partenaires en leur fournissant un minerai de qualité produit dans des conditions responsables », déclare Christel Bories, présidente-directrice générale d’Eramet. « Eramet est particulièrement bien positionné pour devenir un acteur responsable de la chaîne de valeur des batteries grâce à ses gisements de métaux stratégiques à haute teneur et à longue durée de vie, tels que le manganèse au Gabon, le lithium en Argentine à Centenario, et le nickel et le cobalt en Indonésie à Weda Bay. » Christel Bories ajoute qu’Eramet souhaite que tous ses sites soient audités par l’IRMA d’ici à 2026.

Cette nouvelle fait suite à l’annonce par Vibrantz de la construction d’une installation pilote visant à traiter le sulfate de manganèse de haute pureté (HPMSM) de qualité batterie sur son site de Tampico, au Mexique.

« Alors que Vibrantz s’engage à devenir un fournisseur de solutions durables et de classe mondiale en matière de produits chimiques de spécialité et de matériaux, nous apprécions notre partenariat durable avec Eramet », déclare D. Michael Wilson, président-directeur général de Vibrantz. « Cet accord permet à Vibrantz de tirer parti des 50 années d’expertise combinée des deux sociétés dans le domaine des produits chimiques à base de manganèse, tandis que nous nous efforçons de faire des véhicules écologiques une réalité croissante pour des millions de consommateurs. » D. Michael Wilson a également déclaré que l’entreprise continuait à recevoir un accueil positif de la part des producteurs de batteries et des équipementiers automobiles dans le cadre de ses récents investissements dans la capacité de production de HPMSM.

Explorez les activités d’Eramet ici et découvrez les technologies de manganèse de Vibrantz utilisées au sein des marchés des batteries, de l’agriculture, de la construction, de l’électronique et du traitement de l’eau.

À propos d’Eramet

Eramet transforme les ressources minérales de la planète pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique. Ses collaborateurs s’y engagent par une démarche citoyenne et contributive dans tous les pays où le groupe minier et métallurgique est présent. Eramet récupère et valorise les métaux essentiels à la construction d’un monde plus durable. Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet a pour ambition de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la planète pour le bien vivre ensemble.

Rendez-vous sur www.eramet.com.

À propos de Vibrantz Technologies

Vibrantz est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits chimiques et de matériaux de spécialité dont l’objectif est de donner vie à la couleur, à la performance et à l’éclat. Au service de plus de 11 000 clients, nos produits et technologies sont utilisés dans un large éventail d’applications et entrent dans la composition d’une myriade de produits de consommation. Grâce à ses compétences clés en ingénierie des particules, en science du verre et de la céramique et en technologie des couleurs, Vibrantz occupe une position de premier plan dans le domaine des additifs minéraux et chimiques spécialisés pour les batteries, les composants électroniques et la construction ; des pigments pour les peintures et les revêtements, les plastiques thermodurcissables et les thermoplastiques ; et des revêtements de verre à haute performance et des solutions d’émail pour porcelaine. Basée à Houston, au Texas, la société emploie environ 5 000 personnes et exploite 65 sites de production sur six continents.

Rendez-vous sur vibrantz.com pour en savoir plus.

