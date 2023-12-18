百奥赛图与Ona Therapeutics达成抗体协议，用于针对实体瘤的ADC药物开发

中国北京与西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股票代码02315.HK），一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司宣布与Ona Therapeutics（“Ona”），一家专注于发现新生物学来设计晚期癌症药物的西班牙生物技术公司达成抗体评估、选择与授权协议。

根据协议，百奥赛图将授权Ona评估针对一个特定肿瘤靶点的，由百奥赛图专有RenMice®平台产生的全人抗体。Ona在完成评估后有权获得其所选定的抗体分子在双方同意的适应症及地域进行ADC药物的开发、生产和商业化的独家权益。

百奥赛图将收到首付款；Ona行使选择权后，百奥赛图将获得选择权执行费、开发和商业化里程碑付款，以及个位数净销售额分成。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 作为‘千鼠万抗™‘计划的一部分，百奥赛图正在对200多个TAA靶点进行基于内吞活性的全人抗体发现。我们很荣幸Ona及其它全球生物医药公司认可我们专有货架型抗体的潜力。我们相信Ona对晚期癌症耐药机制的深入理解及其设计和开发ADC药物的卓越能力将加速将我们的抗体开发成有前景的疗法。“

Ona的CEO及联合创始人Valerie Vanhooren博士表示：“ 我们期待去评估百奥赛图专有的抗体，用于ADC药物开发。我们相信，百奥赛图丰富的抗体库与我们对晚期癌症生物学的独到见解相结合将在发现和开发同类首创、满足临床需求的分子方面具有巨大优势。“

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimic™）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类 TCR抗体的发现。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起40多万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2023年6月30日，百奥赛图已签署了50项药物合作开发/授权/转让协议并与包括多家MNC在内的企业达成了42个靶点项目RenMice®平台授权开发合作；多个临床阶段抗体分子也达成了对外授权合作。公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于Ona Therapeutics

Ona是一家专注于发现新生物学来设计同类首创晚期癌症药物的生物技术公司，其总部位于西班牙巴塞罗那科学园（PCB）。Ona成立于2019年，来自于ICREA和IRB生物医药研究所。2020年，Ona从一家国际生命科学专业投资组织募集了3000万欧元的A轮融资。Ona被Fierce Biotech评为2020年度Fierce 15生物技术公司之一。更多信息，请访问www.ona-therapeutics.com。