百奧賽圖與Ona Therapeutics達成抗體協議，用於針對實體瘤的ADC藥物開發

中國北京與西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-- 以創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」，股票代碼：02315.HK）宣布與專注於發現新生物學來設計晚期癌症藥物的西班牙生物科技公司Ona Therapeutics（「Ona」）達成抗體評估、選擇與授權協議。

根據協議，百奧賽圖將授權Ona評估針對一個特定腫瘤標靶的，由百奧賽圖專有RenMice®平台產生的全人抗體。Ona在完成評估後有權獲得其所選定的抗體分子在雙方同意的適應症及地域進行ADC藥物的開發、生產和商業化的獨家權益。

百奧賽圖將收到首付款；Ona行使選擇權後，百奧賽圖將獲得選擇權執行費、開發和商業化里程碑付款，以及個位數淨銷售額分成。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「百奧賽圖正在對200多個TAA標靶進行基於內吞活性的全人抗體發現，此為『千鼠萬抗™』計畫的一部分。我們很榮幸Ona及其它全球生物醫藥公司肯定我們專有貨架型抗體的潛力。我們相信Ona對晚期癌症耐藥機制的深入理解及其設計和開發ADC藥物的卓越能力將加速將我們的抗體開發成有前景的療法。」

Ona執行長及共同創辦人Valerie Vanhooren博士表示：「我們期待去評估百奧賽圖專有的抗體，用於ADC藥物開發。我們相信，百奧賽圖豐富的抗體庫與我們對晚期癌症生物學的獨到見解相結合，將在發現和開發同類首創、滿足臨床需求的分子方面具有巨大優勢。」

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代碼：02315.HK）是一家以創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。基於底層基因編輯科技，百奧賽圖自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimic™）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），並已建立起40多萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2023年6月30日，百奧賽圖已簽署了50項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了42個標靶專案RenMice®平台授權開發合作；多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司子品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於Ona Therapeutics

Ona是一家專注於發現新生物學來設計同類首創晚期癌症藥物的生物科技公司，其總部位於西班牙巴塞隆納科學園（PCB）。Ona成立於2019年，來自於ICREA和IRB生物醫藥研究所。2020年，Ona從一家國際生命科學專業投資組織籌集了3000萬歐元的A輪融資。Ona被Fierce Biotech評選為2020年度Fierce 15生物科技公司之一。欲瞭解更多資訊，請造訪www.ona-therapeutics.com。

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