国际机场协会(ACI World)与Curium(睿思誉)合作开展具有⾥程碑意义的数据合作，以强化其全球⼀流的机场服务品质计划 (照⽚: Business Wire)

蒙特利尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国际机场协会(ACI World)与航空数据分析领域的全球翘楚Curium(睿思誉)开始了⼀项具有⾥程碑意义的合作，以加强机

场服务品质(ASQ)计划这⼀世界领先的机场客户体验衡量和基准计划。

ASQ计划采⽤的⽅法以稳健性⽽著称，确保最准确地反映机场交通情况。认识到⻜⾏数据库在应答抽样评估中发挥的关键作⽤，Curium(睿思誉) 将作为⽀持ASQ⽅法的⻜⾏参考数据库，以此巩固ASQ项⽬对准确性和可靠性的承诺。Curium(睿思誉) 的核⼼平台每年提供超过3500万次航班的详细信息，覆盖全球97%的定期航班。

与航空业的其他计划相⽐，ASQ 计划基于现场调查，直接从机场收集旅客的反馈，对他们在旅⾏当天的满意度进⾏评级。它是年度性ASQ ⼤奖的基础，该奖项旨在表彰由乘客选出的全球最佳客户体验机场。

ACI World全球总监Luis Felipe de Oliveira表示:“有95个国家和地区的近400座机场参与，全球超过⼀半的旅客都会途经机场服务质量(ASQ)机场，这突显了该计划的相关性和受欢迎程度，以及机场对乘客体验的承诺。与航空数据分析领域的全球领导者Curium(睿思誉)合作具有商业意义：我们是两家以数据准确性和⽅法与分析的严谨性⽽闻名的组织。利⽤Curium(睿思誉)的⻜⾏数据库不仅可以加强ASQ计划的运 营，还可为航空业的协作增⻓和创新奠定基础。”

Cirium⾸席执⾏官Jeremy Bowen表示:“我们与ACI World的合作表明我们致⼒于为全球航空业提供⼀流的数据和分析。航空业已经依赖于我们庞⼤且可靠的航班时刻表数据，但与ACI World的合作将通过ASQ计划提供更⼴泛的覆盖范围，并极⼤地惠及参与此计划的机场和旅客。”

关于 ACI

国际机场协会(ACI)是世界性的机场⾏业协会，是⼀个由ACI全球、ACI⾮洲、ACI亚太和中东、ACI欧洲、ACI拉美和加勒⽐以及ACI北美组成的联盟组织。ACI在政策制定的关键阶段代表机场的最⼤利益，为确保全球航空运输系统的安全、可靠、⾼效和环境可持续发展做出了重⼤贡献。截⾄2023年1⽉，ACI拥有712个成员，在171个国家和地区运营1925座机场。

关于Cirium(睿思誉)

Cirium(睿思誉)结合强大的数据和分析能力，维持世界各地的航班运转。Cirium(睿思誉)的洞察基于航空业几十年的经验，帮助金融机构、航空公司、机场、航空制造商、MRO、旅游公司等制定合理明智的商业决策，以塑造旅游行业的未来、增加营收并提升客户体验。Cirium(睿思誉)是英国励讯集团(RELX)旗下公司，励讯集团是一家全球大数据分析服务商。RELX PLC股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所交易，股票代码如下：伦敦：REL；阿姆斯特丹：REN；纽约：RELX。如需了解更多信息，请在LinkedIn或微信上关注Cirium(睿思誉)，或者访问cirium.com。