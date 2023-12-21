国际机场协会(ACI World)与Curium(睿思誉)合作开展具有⾥程碑意义的数据合作, 以强化其全球⼀流的机场服务品质计划

此次合作有助实现国际机场协会对客户体验数据准确性和可靠性的承诺

国际机场协会(ACI World)与Curium(睿思誉)合作开展具有⾥程碑意义的数据合作，以强化其全球⼀流的机场服务品质计划 (照⽚: Business Wire)

蒙特利尔--()--(美国商业资讯)-- 国际机场协会(ACI World)与航空数据分析领域的全球翘楚Curium(睿思誉)开始了⼀项具有⾥程碑意义的合作，以加强机

场服务品质(ASQ)计划这⼀世界领先的机场客户体验衡量和基准计划。

ASQ计划采⽤的⽅法以稳健性⽽著称，确保最准确地反映机场交通情况。认识到⻜⾏数据库在应答抽样评估中发挥的关键作⽤，Curium(睿思誉) 将作为⽀持ASQ⽅法的⻜⾏参考数据库，以此巩固ASQ项⽬对准确性和可靠性的承诺。Curium(睿思誉) 的核⼼平台每年提供超过3500万次航班的详细信息，覆盖全球97%的定期航班。

与航空业的其他计划相⽐，ASQ 计划基于现场调查，直接从机场收集旅客的反馈，对他们在旅⾏当天的满意度进⾏评级。它是年度性ASQ ⼤奖的基础，该奖项旨在表彰由乘客选出的全球最佳客户体验机场。

ACI World全球总监Luis Felipe de Oliveira表示:“有95个国家和地区的近400座机场参与，全球超过⼀半的旅客都会途经机场服务质量(ASQ)机场，这突显了该计划的相关性和受欢迎程度，以及机场对乘客体验的承诺。与航空数据分析领域的全球领导者Curium(睿思誉)合作具有商业意义：我们是两家以数据准确性和⽅法与分析的严谨性⽽闻名的组织。利⽤Curium(睿思誉)的⻜⾏数据库不仅可以加强ASQ计划的运 营，还可为航空业的协作增⻓和创新奠定基础。”

Cirium⾸席执⾏官Jeremy Bowen表示:“我们与ACI World的合作表明我们致⼒于为全球航空业提供⼀流的数据和分析。航空业已经依赖于我们庞⼤且可靠的航班时刻表数据，但与ACI World的合作将通过ASQ计划提供更⼴泛的覆盖范围，并极⼤地惠及参与此计划的机场和旅客。”

关于 ACI

国际机场协会(ACI)是世界性的机场⾏业协会，是⼀个由ACI全球、ACI⾮洲、ACI亚太和中东、ACI欧洲、ACI拉美和加勒⽐以及ACI北美组成的联盟组织。ACI在政策制定的关键阶段代表机场的最⼤利益，为确保全球航空运输系统的安全、可靠、⾼效和环境可持续发展做出了重⼤贡献。截⾄2023年1⽉，ACI拥有712个成员，在171个国家和地区运营1925座机场。

关于Cirium(睿思誉)

Cirium(睿思誉)结合强大的数据和分析能力，维持世界各地的航班运转。Cirium(睿思誉)的洞察基于航空业几十年的经验，帮助金融机构、航空公司、机场、航空制造商、MRO、旅游公司等制定合理明智的商业决策，以塑造旅游行业的未来、增加营收并提升客户体验。Cirium(睿思誉)是英国励讯集团(RELX)旗下公司，励讯集团是一家全球大数据分析服务商。RELX PLC股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所交易，股票代码如下：伦敦：REL；阿姆斯特丹：REN；纽约：RELX。如需了解更多信息，请在LinkedIn或微信上关注Cirium(睿思誉)，或者访问cirium.com。

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电邮：mediarelations@aci.aero

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