ACI World et Cirium entament une collaboration historique sur les données qui vise à renforcer le programme Airport Service Quality, premier programme mondial de qualité des services aéroportuaires

ACI World and Cirium partner on landmark data collaboration to strengthen world’s leading Airport Service Quality program (Photo: Business Wire)

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Le Conseil international des aéroports (ACI World) et Cirium, le chef de file mondial de l'analyse du secteur de l'aviation, entament une collaboration historique visant à renforcer le programme Airport Service Quality (ASQ), le premier programme mondial de mesure et d'analyse comparative de l'expérience passager dans les aéroports.

La méthodologie réputée pour sa fiabilité et proposée par le programme ASQ a fait ses preuves et garantit une représentation du trafic aéroportuaire la plus proche possible de la réalité. En reconnaissant le rôle crucial que jouent les bases de données de vols dans l'évaluation de l'échantillonnage des répondants, Cirium servira de base de données de référence pour les vols soutenant la méthodologie ASQ, renforçant ainsi l'engagement du programme ASQ envers l’exactitude et la fiabilité. La plateforme principale de Cirium fournit des informations sur plus de 35 millions de vols par an et couvre 97 % des vols réguliers dans le monde.

Par rapport à d'autres programmes de l'industrie aéronautique, le programme ASQ réalise des enquêtes directement auprès des passagers à l'aéroport et évalue leur satisfaction le jour du voyage. Il sert de base à la remise des prix ASQ annuels qui récompensent les meilleurs aéroports du monde en matière d'expérience client, tel qu’exprimé par les passagers.

Le directeur général d'ACI World, Luis Felipe de Oliveira, déclare : « Avec près de 400 aéroports participants dans 95 pays, plus de la moitié des voyageurs du monde entier transitent par un aéroport Airport Service Quality (ASQ), ce qui souligne à la fois la pertinence et la popularité du programme ainsi que l'engagement des aéroports en faveur de l'expérience passager. Ce partenariat avec Cirium, le chef de file mondial de l'analyse du secteur de l'aviation, est une évidence, car nos deux entreprises sont réputées pour l'exactitude de leurs données ainsi que pour la rigueur de leur méthodologie et de leurs analyses. L'exploitation de la base de données de Cirium pour les vols renforce non seulement les aspects opérationnels du programme ASQ, mais établit également les fondements d’une croissance collaborative et d’une innovation au sein de l'industrie aéronautique. »

Jeremy Bowen, PDG de Cirium, déclare : « Ce partenariat avec ACI World témoigne de notre engagement à fournir des données et des analyses de qualité à l'industrie aéronautique mondiale. L'industrie exploite déjà nos données d’horaires solides et fiables, mais le partenariat avec ACI World permettra d’étendre notre portée grâce au programme ASQ et profitera dans une large mesure aux aéroports participants ainsi qu'aux voyageurs. »

À propos de l'ACI

Le Conseil international des aéroports (ACI), association commerciale des aéroports à l’échelle mondiale, est un organisme fédéré regroupant ACI World, ACI Africa, ACI Asia-Pacific & Middle East, ACI EUROPE, ACI Latin America & Caribbean et ACI North America. En défendant les intérêts des aéroports aux étapes clés de l’élaboration de politiques, l’ACI contribue de manière significative à la mise en place d'un système de transport aérien mondial sûr, sécuritaire, efficace et respectueux de l'environnement. En date de janvier 2023, l’ACI compte 712 membres exploitant 1 925 aéroports dans 171 pays.

À propos de Cirium

Cirium est la source d’analyses aéronautiques la plus fiable au monde. Grâce à des données et à des analyses puissantes, ainsi qu’à ses décennies d’expérience dans le secteur, Cirium permet aux compagnies aériennes, aux aéroports, aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions intelligentes et éclairées pour optimiser leurs opérations, augmenter leurs revenus et améliorer l’expérience client.

Cirium fait partie du groupe RELX, un fournisseur mondial d’outils d’analyse et d’outils décisionnels basés sur l’information destinés aux professionnels et aux entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées aux bourses de Londres, d’Amsterdam et de New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; et New York : RELX.

Pour en savoir plus, veuillez suivre l'actualité de Cirium sur LinkedIn ou consultez le site www.cirium.com.

Notes des éditeurs

En savoir plus sur le programme ACI Airport Service Quality (ASQ).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.