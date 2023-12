Afrique du Sud : TotalEnergies lance la construction d’une centrale solaire de 216 MW associée à un stockage par batterie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et ses partenaires lancent la construction en Afrique du Sud d'un grand projet renouvelable hybride comprenant une centrale solaire de 216 MW ainsi qu’un système de stockage par batterie de 500 MWh destiné à gérer l'intermittence de la production solaire.

Situé dans la province du Northern Cape, le site fournira de l’électricité renouvelable pendant 20 ans au réseau national sud-africain, soit l’équivalent de plus de 400 GWh par an. En vertu d'un contrat de vente d’électricité (PPA) signé en novembre dernier, et grâce au système de stockage, le projet fournira 75 MW de production au fournisseur national d’électricité Eskom de manière continue, entre 5h et 21h30, soit sur une plage horaire plus étendue que celle de la disponibilité du soleil.

Le projet est développé par un consortium composé de TotalEnergies (35 %), de Hydra Storage Holding1 (35 %) et d'un partenaire certifié B-BBEE2, Reatile Renewables (30 %). Le projet, dont le closing financier a été réalisé le 14 décembre, devrait être opérationnel en 2025. Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme national RMIPPPP3 lancé par le ministère des Ressources minières et de l’Énergie pour développer la capacité de production d’électricité et réduire les contraintes d’approvisionnement en électricité du pays.

« Nous sommes heureux de lancer, en collaboration avec nos partenaires, cet important projet de production et de stockage d'énergie solaire en Afrique du Sud. Grâce à son design hybride innovant, ce site nous permettra de fournir une électricité verte en continu sur une plus longue période, et au-delà des heures d’ensoleillement. Ce projet contribuera ainsi non seulement à la transition énergétique du pays, mais aussi au renforcement de la résilience de son système électrique », a déclaré Vincent Stoquart, directeur Renouvelables de TotalEnergies.

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. À fin 2023, TotalEnergies dispose d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 22 GW, et entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

1 Hydra Storage Holding (HSH) est un développeur composé des actionnaires historiques de Mulilo

2 Le Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) est un programme lancé en 2003 par le gouvernement sud-africain pour remédier aux inégalités de l’apartheid. C’est un certificat délivré aux entreprises qui œuvrent à une meilleur intégration économique de la communauté noire et qui leur permet en contrepartie d’avoir de meilleurs chances d’obtenir des contrats gouvernementaux.

3 Risk Mitigation Independent Power Producers Procurement Program