Kymeta Hawk u8 est la première antenne à panneau plat à être approuvée sur le réseau LEO d'Eutelsat OneWeb pour la mobilité terrestre

REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Kymeta, leader mondial des antennes satellites à panneau plat (www.kymetacorp.com) et le groupe Eutelsat, société de télécommunications par satellite (eutelsat.com) ont annoncé aujourd'hui que le terminal Hawk u8 LEO à guidage électronique de Kymeta est désormais homologué pour la mobilité terrestre sur le réseau OneWeb LEO d'Eutelsat, devenant ainsi la première antenne à panneau plat à être homologuée sur leur réseau LEO pour la mobilité terrestre.

Cette offre ouvre une nouvelle ère de connectivité aux clients nécessitant des performances exceptionnelles et une connectivité fiable lorsqu'ils sont en déplacement. Le solide ancrage de Kymeta dans le domaine de la fourniture de mobilité remonte au lancement de son premier produit en 2017. En tirant parti du réseau de connectivité de niveau entreprise d'Eutelsat OneWeb, tous les véhicules peuvent désormais se connecter aisément et de manière fluide, qu'ils se trouvent à l'arrêt ou en déplacement.

« Nous vivons une période passionnante, car tous les grands secteurs d'activité, comme la gestion des situations d'urgence, les flottes routières et les opérateurs ferroviaires, souhaitent exploiter la large bande mobile comme un moyen efficace de transformer leurs opérations », a déclaré Walter Berger, président et Co-CEO de Kymeta. « À titre de fier partenaire du Groupe Eutelsat, cette journée marque une étape importante pour Kymeta car elle représente la concrétisation de notre engagement commun qui consiste à permettre les communications par satellite en déplacement dans le monde entier ».

Massimiliano Ladovaz, Chief Operations Officer chez Eutelsat Group, a déclaré : « Kymeta propose une famille de terminaux mobiles à haut débit, à faible consommation d'énergie et entièrement intégrés. Le réseau de satellites LEO d'Eutelsat OneWeb permettra aux clients de Kymeta d'accéder à une connectivité à haut débit et à faible latence, qu'ils soient en déplacement ou à l'arrêt, même dans les régions les plus reculées du monde ».

À propos de Kymeta

Leader du marché des antennes satellite à panneau plat, Kymeta propose des solutions spécifiques pour tout un éventail d’applications professionnelles et militaires, et libère la valeur commerciale de l’espace pour répondre à l’importante demande non satisfaite d’une connectivité universelle à large bande et véritablement mobile de clients dans le monde entier. Sa technologie métasurface innovante, associée à une approche donnant la priorité au logiciel, permet d’offrir la première antenne satellite à panneau plat orientée électroniquement et basée sur des métamatériaux disponible commercialement. Les solutions à bas coût, à faible consommation et à haut débit de Kymeta facilitent la connexion en mouvement ou en stationnaire – pour n’importe quel véhicule, navire, aéronef ou plateforme fixe –, permettant à des industries sur terre de transformer leurs opérations en exploitant des capacités dans l’espace.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site kymetacorp.com.

À propos d'Eutelsat Group

Eutelsat Group est un leader mondial dans le domaine des communications par satellite, qui fournit des services de connectivité et de diffusion dans le monde entier. Le groupe est issu du regroupement de la société et de OneWeb en 2023, devenant ainsi le premier opérateur de satellites GEO-LEO entièrement intégré, avec une flotte de 36 satellites géostationnaires et une constellation en orbite terrestre basse (LEO) de plus de 600 satellites.

Le groupe répond aux besoins de ses clients dans quatre secteurs verticaux essentiels de la vidéo, où il approvisionne plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la connectivité mobile, de la connectivité fixe et des services gouvernementaux.

Le Groupe Eutelsat dispose d'un ensemble unique de ressources en orbite pour pouvoir fournir des solutions intégrées qui répondent aux besoins de ses clients dans le monde entier. La société a son siège à Paris et le Groupe Eutelsat emploie plus de 1 700 personnes dans plus de 50 pays. Le Groupe s'engage à fournir une connectivité sûre, résiliente et respectueuse de l'environnement pour contribuer à réduire la fracture numérique. La société est cotée à la bourse Euronext Paris (symbole : ETL) et à la bourse de Londres (symbole : ETL).

