Alphawave Semi faz parceria com a Keysight para oferecer experiência e interoperabilidade líderes do setor para uma solução completa de subsistema PCIe 6.0

LONDRES E TORONTO--(BUSINESS WIRE)--A Alphawave Semi (LSE: AWE), líder global em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura de tecnologia do mundo, anunciou hoje uma colaboração bem-sucedida com a Keysight Technologies, fornecedora líder de soluções de design, emulação e teste, demonstrando a interoperabilidade entre o dispositivo de subsistema PCIe 6.0 64 GT/s (PHY e controlador) da Alphawave Semi e o Keysight PCIe 6.0 64 GT/s Protocol Exerciser, negociando um link para a taxa de dados máxima do PCIe 6.0. A Alphawave Semi, que já faz parte da lista de integradores do PCI-SIG 5.0, está acelerando os testes de conformidade do PCIe 6.0 de próxima geração por meio dessa colaboração.

A implementação de silício de ponta da Alphawave Semi do novo protocolo baseado em Unidade de Controle de Fluxo (FLIT) PCIe 6.0 64 GT/s permite taxas de dados mais altas para aplicações de hiperescala e infraestrutura de dados. A Keysight e a Alphawave Semi alcançaram outro marco ao estabelecer com sucesso um link CXL 2.0, preparando o terreno para a futura coerência do cache no data center.

“O teste e a medição são aspectos críticos para a interoperabilidade, permitindo que a Alphawave Semi leve nossos produtos e soluções de clientes ao mercado mais rapidamente", disse Letizia Giuliano, vice-presidente de marketing de produtos IP da Alphawave Semi. "Estamos entusiasmados com a nossa colaboração com a Keysight, que acelera a transição para 64 GT/s por meio da solução de validação de protocolo PCIe 6.0 de última geração da Keysight e instila confiança em nossa capacidade de fornecer consistentemente soluções de conectividade que aceleram o processamento de IA em computação de alto desempenho e infraestrutura de dados."

“Na corrida para escalar a IA, o PCIe desempenhará um papel fundamental na conexão de recursos de computação e no manuseio eficiente das cargas de trabalho necessárias. Essa colaboração com a Alphawave Semi demonstra o compromisso de ambas as empresas com o desenvolvimento do padrão PCIe 6.0, antecipando as demandas de computação de alto desempenho impulsionadas por avanços em IA e ML”, disse Dr. Joachim Peerlings, vice-presidente de Soluções de Rede e Data Center da Keysight. “Isso desbloqueará uma nova era de conectividade, abordando a enorme explosão no desempenho de I/O necessário para aplicativos intensivos em computação, como IA generativa.”

O PCIe 6.0 marca a evolução da tecnologia onipresente de NRZ de dois níveis para sinalização PAM4 de quatro níveis. Embora essa transição introduza a integridade do sinal e novos desafios de protocolo para garantir a compatibilidade essencial com versões anteriores, ela aprimora a proteção futura da tecnologia por meio da implementação da FEC (Forward Error Correction, Correção de Erros Antecipados) via FLIT. A FEC permite uma tolerância maior à taxa de erro de bits (BER) e, ao mesmo tempo, proporciona uma perda aceitável de pacotes. Essa colaboração resultou na demonstração bem-sucedida de transações no modo FLIT (solicitações e conclusões) de FLITs de carga útil na implementação de silício do subsistema PCIe 6.0 de 64 GT/s.

O subsistema Alphawave Semi PCIe é um IP de interface extremamente eficiente em termos de energia, de baixa latência e altamente confiável, tendo sido desenvolvido a partir do IP PAM4 SerDes mais bem-sucedido do setor. Nos sistemas de IA e de computação de alto desempenho (HPC), em que o desempenho da memória é fundamental, o subsistema Alphawave Semi PCIe 6.0 pode ser expandido para suportar o CXL 3.0 com um controlador PCIe e CXL e permitir a coerência da memória no nível do datacenter.

Mais informações sobre o portfólio de IP da Alphawave Semi: Solução PCI-Express e CXL da Alphawave Semi

A análise de protocolo PCIe 6.0 recentemente introduzida pela Keysight em um fator de forma simplificado acelera os testes e melhora significativamente a integridade do sinal.

Mais informações sobre a solução da Keysight: Analisador e exercitador de protocolo PCIe 6.0 da Keysight

Sobre a Alphawave Semi

A Alphawave Semi é líder global em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica mundial. Diante do crescimento exponencial de dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crítica: permitir que os dados trafeguem mais rápido, de forma mais confiável e com desempenho mais alto e menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada, e nossa PI, silício personalizado e produtos de conectividade são implantados por clientes globais de primeira linha em data centers, computação, redes, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com um histórico comprovado em licenciamento de PI de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura de dados críticos no centro do nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse: awavesemi.com.

Alphawave Semi e o logotipo Alphawave Semi são marcas comerciais da Alphawave IP Group plc. Todos os direitos reservados.

