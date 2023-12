Ikonisys annonce un partenariat entre Hospitex International et l’Association des médecins pathologistes sans frontières

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui le partenariat entre Hospitex International, leader mondial de la cytologie en couche mince et en diagnostic du cancer, et l’Association des médecins pathologistes sans frontières (APOF, Associazione Patologi Oltre Frontiera). Ce partenariat représente une avancée significative dans la lutte contre le cancer en visant le soutien au développement du diagnostic précoce des cancers dans les pays en développement aux côtés d’un acteur qui œuvre dans le domaine de l’anatomie pathologique depuis plus de 20 ans.

Depuis plusieurs années, Hospitex International collabore aux côtés de l’APOF sur plusieurs initiatives à l’international. Dans la continuité de leur collaboration fructueuse, Hospitex International accélère aujourd’hui sa contribution au renforcement des capacités de l’APOF en accompagnant l’association dans la réalisation de ses projets à l’international.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux entités partageront leur expertise technique et scientifique dans le but de concevoir des systèmes et des solutions facilement déployables et évolutives, compatibles avec les spécificités des pays en développement.

Paolo Giovenali, Président de l’APOF, et Francesco Trisolini, CEO d’Hospitex déclarent : « Notre mission est de sauver des vies humaines grâce au diagnostic oncologique précoce. L’APOF, est une association de médecins à but non lucratifs, et Hospitex un développeur et fournisseur de de solutions de diagnostic innovantes. Nous avons uni nos forces pour créer un nouveau modèle efficace et applicable dans les pays où les compétences médicales et les structures d'anatomie pathologique font défaut. Il reste beaucoup à faire, mais la synergie de la recherche, du développement et de la médecine peut changer concrètement la vie de nombreuses personnes dans les pays les plus défavorisés. »

Les deux entités travaillent déjà sur le premier modèle, dans le cadre de projets concrets, qui verra le jour dans les prochains mois.

À propos d’APOF

L'Associazione Patologi Oltre Frontiera (Association des pathologistes sans frontières) travaille depuis plus de 20 ans à contribuer à l'amélioration des normes sanitaires dans les pays en développement par la mise en œuvre de projets visant à obtenir (et à maintenir) des diagnostics oncologiques précis et opportuns. Pour atteindre cet objectif, APOF crée ex novo ou réactive des services d'anatomie pathologique, en les dotant d'équipements sanitaires adéquats, en sélectionnant et en formant le personnel médical et technique local, en étudiant et en appliquant des procédures techniques et administratives adaptées au contexte local, et enfin en installant des stations de télémédecine qui permettent une assistance constante à distance de nature diagnostique, éducative, organisationnelle et technique.

À propos d’Hospitex International

Hospitex International est le leader mondial des préparations de monocouches standardisées pour la cytologie. Avec CYTOfast, la société a réinventé le diagnostic cytologique. Hospitex propose une gamme complète de solutions intégrées visant à rationaliser les processus de diagnostic en cytologie. La pénurie mondiale d'expertise en pathologie nécessite des outils et des technologies qui permettent la sécurité du diagnostic, l'efficacité et le renforcement des capacités. Dans ce domaine, Hospitex est reconnu comme l'acteur du diagnostic de précision en cytologie.

Pour plus d'informations : https://www.hospitex.com/en/

À propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d'informations sur www.Ikonisys.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.