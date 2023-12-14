Alphawave Semi與Keysight聯手為完整的PCIe 6.0子系統解決方案提供業界一流的專業知識與互操作性

倫敦和多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Alphawave Semi (倫敦股票交易所代碼: AWE)是為全球技術基礎設施提供高速連接的全球領先企業。該公司今天宣布與市場領先的設計、模擬和測試解決方案提供商Keysight Technologies成功合作，示範Alphawave Semi的PCIe 6.0 64 GT/s子系統(PHY和控制器)裝置與Keysight PCIe 6.0 64 GT/s協議訓練器之間的互操作性，可協商至最大PCIe 6.0資料速率的鏈路。Alphawave Semi已榮登PCI-SIG 5.0整合商名單，正在透過此次合作加速下一代PCIe 6.0合規測試。

Alphawave Semi領先的以PCIe 6.0 64 GT/s流量控制單元(FLIT)協議为基石的矽實現為超大規模資料基礎設施應用提供了更高的資料速率。Keysight和Alphawave Semi透過成功建立CXL 2.0鏈路實現了另一里程碑，為資料中心未來的快取一致性奠定了基礎。

Alphawave Semi IP產品行銷副總裁Letizia Giuliano表示:「測試和測量是互操作性的命脈所系，使Alphawave Semi能夠更快地將產品和客戶解決方案推向市場。我們很高興與Keysight合作，透過其最先進的PCIe 6.0協議驗證解決方案，加速向64 GT/s的轉型，並為我們持續提供連接解決方案的能力注入信心，以便加速高性能運算和資料基礎設施中的人工智慧處理。」

Keysight網路與資料中心解決方案副總裁Joachim Peerlings博士表示:「在擴展人工智慧的競賽中，PCIe將在連接運算資源和有效處理所需工作負載方面發揮關鍵作用。與Alphawave Semi的合作表明，兩家公司都致力於開發PCIe 6.0標準，以預測人工智慧和機器學習進步推動的高性能運算需求。這將開啟連接的新時代，解決諸如生成式人工智慧這樣的運算密集型應用程式所需的大量I/O性能激增問題。」

PCIe 6.0標誌著無處不在的技術從兩級NRZ向四級PAM4信令的演變。雖然這種轉變引入了信號完整性和新協議挑戰，以確保基本的向後相容性，但它透過FLIT實現前向糾錯(FEC)來增強該技術的未來前景。FEC允許更高的誤碼率(BER)容忍度，同時還可實現可接受的封包遺失。這次合作成功地在PCIe 6.0 64 GT/s子系統的晶片實現上示範了有效負載FLIT模式的操作(請求和完成)。

Alphawave Semi PCIe子系統是一個非常節能、低延遲和高可靠的介面IP，建立在業界最成功的PAM4 SerDes IP之上。在人工智慧和高性能運算(HPC)系統中，記憶體性能是關鍵，Alphawave Semi PCIe 6.0子系統可以擴展到支持PCIe和CXL控制器的CXL 3.0，並在資料中心級別實現記憶體一致性。

更多關於Alphawave Semi 智慧財產權組合的資訊：Alphawave Semi的PCI-Express和CXL解決方案

Keysight最近推出外形更緊湊的PCIe 6.0協議分析器，可加快測試速度並顯著提高信號完整性。

更多關於Keysight解決方案的資訊 : Keysight 的 PCIe 6.0 協議訓練器和分析儀

關於 Alphawave Semi

Alphawave Semi是全球技術基礎設施高速連接領域的領先企業。面對資料的指數級增長，Alphawave Semi的技術滿足了一個關鍵需求：使資料能夠以更低的功率更快、更可靠地傳輸，並具有更高的性能。我們是一家垂直整合的半導體公司，我們的IP、訂製矽和連接產品由全球一級客戶部署在各類資料中心、運算、網路、人工智慧、5G、自動駕駛汽車和儲存等領域。公司由一支在半導體IP許可方面有著優異記錄的專家技術團隊於2017年成立，我們的使命是加速我們數字世界核心的關鍵資料基礎設施。如需了解更多關於Alphawave Semi的資訊，請造訪：awavesemi.com。

Alphawave Semi和Alphawave Semi標誌是Alphawave IP Group plc的商標。保留一切權利。

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