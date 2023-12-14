Kymeta Hawk u8成为首个在Eutelsat OneWeb近地轨道网络上获准用于陆地移动的平板天线

华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的平板卫星天线公司Kymeta (www.kymetacorp.com) 和通信卫星公司Eutelsat Group (eutelsat.com) 今天宣布，Kymeta电子操纵Hawk u8近地轨道终端现已获准用于Eutelsat OneWeb近地轨道网络的陆地移动，并成为首款获准的平板天线。

这一产品为那些对移动过程中的卓越性能和可靠连接有要求的客户开启了一个全新的连接时代。Kymeta在提供移动性方面的深厚根基可追溯到其2017年推出的首款产品。通过接入Eutelsat OneWeb的企业级连接网络，所有车辆现均能够在静止和移动时轻松实现无缝连接。

“这是一个激动人心的时刻，我们看到应急管理、公路车队和铁路运营商等各行各业都希望利用移动宽带这一高效、有效的手段来改变他们的运营方式。”Kymeta总裁兼联合首席执行官Walter Berger表示，“作为Eutelsat Group引以为豪的合作伙伴，今天对于Kymeta而言具有里程碑式的意义，这代表着我们共同承诺的兑现，即在全球范围内实现移动卫星通信。”

Eutelsat Group首席运营官Massimiliano Ladovaz表示： “Kymeta提供了一个高带宽、低功耗、全整合的高吞吐量移动终端系列。无论是在移动中还是在静止状态下，甚至是在世界最偏远的地区，Eutelsat OneWeb的近地轨道卫星网络都将为Kymeta的客户提供高速、低延迟的宽带连接。”

关于Kymeta

Kymeta是平面卫星天线领域的行业领导者，为各种企业和军事应用提供专门构建的解决方案，并释放太空的商业价值，以解决全球客户对无处不在的宽带和真正的移动连接的巨大、未满足的需求。该公司创新的超表面技术与软件优先方法相结合，提供了第一款基于超材料的电子操控型商用平板卫星天线。Kymeta的低成本、低功耗和高吞吐量解决方案使移动或静止时的连接变得十分轻松——适用于任何车辆、船只、飞机或固定平台——使地球上的各个行业能够利用空间容量来转变经营方式。

Kymeta是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

如需了解更多信息，请造访kymetacorp.com。

关于Eutelsat Group

Eutelsat Group是全球领先的卫星通信公司，向全球提供连接和广播服务。集团由公司和OneWeb于2023年合并而成，成为首家全面整合的地球静止轨道和近地轨道卫星运营商，拥有由36颗地球同步卫星和600多颗近地轨道卫星组成的星座。

集团致力于满足客户在四个关键垂直领域的需求：视频（发行6,500多个电视频道）、高增长的移动连接、固定连接和政府服务连接市场。

Eutelsat Group拥有一套独特的在轨资产，能够提供综合解决方案，以满足全球客户的需求。Eutelsat Group总部位于巴黎，在50多个国家拥有1,700多名员工。集团致力于提供安全、弹性和环境可持续的连接，帮助缩小数字鸿沟。公司在巴黎泛欧交易所（股票代码：ETL）和伦敦证券交易所（股票代码：ETL）上市。

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