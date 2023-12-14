Kymeta Hawk u8成為首個在Eutelsat OneWeb低軌道網路上獲準用於陸地行動的平板天線

華盛頓州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的平板衛星天線公司Kymeta (www.kymetacorp.com) 和通訊衛星公司Eutelsat Group (eutelsat.com) 今天宣布，Kymeta電控Hawk u8低軌道終端現已獲準用於Eutelsat OneWeb低軌道網路的陸地行動，並成為首款獲準的平板天線。

這款產品為那些對行動過程中的卓越性能和可靠連接有要求的客戶開啟了一個全新的連接時代。Kymeta在提供移動性方面的深厚根基可追溯到其2017年推出的首款產品。透過接入Eutelsat OneWeb的企業級連接網路，所有車輛現均能夠在靜止和行動時輕鬆實現無縫連接。

「這是一個激動人心的時刻，我們看到應急管理、公路車隊和鐵路營運等各行各業都希望利用行動寬頻這一高效、有效的手段來改變他們的營運方式。」Kymeta總裁兼共同執行長Walter Berger表示，「作為Eutelsat Group引以為傲的合作夥伴，今天對於Kymeta而言具有里程碑式的意義，這代表著我們共同承諾的兌現，即在全球範圍內實現移動衛星通訊。」

Eutelsat Group營運長Massimiliano Ladovaz表示： 「Kymeta提供了一個高頻寬、低功耗、全整合的高吞吐量行動終端系列。無論是在行動中還是在靜止狀態下，甚至是在世界最偏遠的地區 ，Eutelsat OneWeb的低軌道衛星網路都將為Kymeta的客戶提供高速、低延遲的寬頻連線。」

關於Kymeta

Kymeta是平板衛星天線領域的業界領導者，為各種企業和軍事應用提供專門建構的解決方案，並釋放太空的商業價值，以解決全球客戶對無處不在的寬頻和真正行動連線的龐大、未獲滿足的需求。該公司創新的超穎介面(metasurface)技術與軟體優先方法相結合，帶來首款採用超穎材料的電子操控型商用平板衛星天線。Kymeta的低成本、低功耗和高輸送量解決方案使移動或靜止時的連線變得十分簡便——適用於任何車輛、船隻、飛機或固定平臺——使地球上的各行各業能夠利用空間容量來轉變經營方式。

Kymeta是總部位於華盛頓州雷德蒙德的私人公司。

若要瞭解更多資訊，請造訪kymetacorp.com。

關於Eutelsat Group

Eutelsat Group是全球首屈一指的衛星通訊公司，向全球提供連線和廣播服務。集團由公司和OneWeb於2023年合併而成，成為第一個全面整合的地球靜止軌道和低軌道衛星營運商，擁有由36顆地球同步衛星和600多顆低軌道衛星組成的星座。

集團致力於滿足客戶在四個關鍵垂直領域的需求：視訊（發行6,500多個電視頻道）、高成長的行動連線、固定連線和政府服務連線市場。

Eutelsat Group擁有一套獨特的在軌資產，能夠提供全面解決方案，以滿足全球客戶的需求。Eutelsat Group總部位於巴黎，在50多個國家擁有超過1,700名員工。集團致力於提供安全、彈性和環境永續的連接，幫助縮小數位落差。公司在巴黎泛歐交易所（股票代號：ETL）和倫敦證券交易所（股票代號：ETL）上市。

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