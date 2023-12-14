Alphawave Semi与Keysight联手为完整的PCIe 6.0子系统解决方案提供行业领先的专业知识和互操作性

伦敦和多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Alphawave Semi (LSE: AWE)是为全球技术基础设施提供高速连接的全球领先企业。该公司今天宣布与市场领先的设计、仿真和测试解决方案提供商Keysight Technologies成功合作，演示Alphawave Semi的PCIe 6.0 64 GT/s子系统(PHY和控制器)器件与Keysight PCIe 6.0 64 GT/s协议训练器之间的互操作性，可协商至最大PCIe 6.0数据速率的链路。Alphawave Semi已荣登PCI-SIG 5.0集成商名单，正在通过此次合作加速下一代PCIe 6.0合规测试。

Alphawave Semi领先的基于PCIe 6.0 64 GT/s流量控制单元(FLIT)协议的硅实现为超大规模数据基础设施应用提供了更高的数据速率。Keysight和Alphawave Semi通过成功建立CXL 2.0链路实现了另一里程碑，为数据中心未来的缓存一致性奠定了基础。

Alphawave Semi IP产品营销副总裁Letizia Giuliano表示:“测试和测量是互操作性的关键方面，使Alphawave Semi能够更快地将产品和客户解决方案推向市场。我们很高兴与Keysight合作，通过其最先进的PCIe 6.0协议验证解决方案，加速向64 GT/s的转型，并为我们持续提供连接解决方案的能力注入信心，以便加速高性能计算和数据基础设施中的人工智能处理。”

Keysight网络和数据中心解决方案副总裁Joachim Peerlings博士表示:“在扩展人工智能的竞赛中，PCIe将在连接计算资源和有效处理所需工作负载方面发挥关键作用。与Alphawave Semi的合作表明，两家公司都致力于开发PCIe 6.0标准，以预测人工智能和机器学习进步推动的高性能计算需求。这将开启连接的新时代，解决诸如生成式人工智能这样的计算密集型应用程序所需的大量I/O性能激增问题。”

PCIe 6.0标志着无处不在的技术从两级NRZ向四级PAM4信令的演变。虽然这种转变引入了信号完整性和新协议挑战，以确保基本的向后兼容性，但它通过FLIT实现前向纠错(FEC)来增强该技术的未来前景。FEC允许更高的误码率(BER)容忍度，同时还可实现可接受的数据包丢失。这次合作成功地在PCIe 6.0 64 GT/s子系统的芯片实现上演示了有效负载FLIT模式的操作(请求和完成)。

Alphawave Semi PCIe子系统是一个非常节能、低延迟和高可靠的接口IP，建立在业界最成功的PAM4 SerDes IP之上。在人工智能和高性能计算(HPC)系统中，内存性能是关键，Alphawave Semi PCIe 6.0子系统可以扩展到支持PCIe和CXL控制器的CXL 3.0，并在数据中心级别实现内存一致性。

更多关于Alphawave Semi 知识产权组合的资讯：Alphawave Semi 的PCI-Express和CXL解决方案

Keysight最近推出外形更紧凑的PCIe 6.0协议分析器，可加快测试速度并显著提高信号完整性。

更多关于Keysight解决方案的信息：Keysight’s PCIe 6.0 协议训练器和分析仪

关于 Alphawave Semi

Alphawave Semi是全球技术基础设施高速连接领域的领先企业。面对数据的指数级增长，Alphawave Semi的技术满足了一个关键需求：使数据能够以更低的功率更快、更可靠地传输，并具有更高的性能。我们是一家垂直整合的半导体公司，我们的IP、定制硅和连接产品由全球一级客户部署在各类数据中心、计算、网络、人工智能、5G、自动驾驶汽车和存储等领域。公司由一支在半导体IP许可方面有着优异记录的专家技术团队于2017年成立，我们的使命是加速我们数字世界核心的关键数据基础设施。如需了解更多关于Alphawave Semi的信息，请访问：awavesemi.com。

Alphawave Semi 和 Alphawave-Semi 徽标是 AlphawaveIP Group plc 的商标。保留所有权利。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。