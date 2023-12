Median Technologies et PASREL-Imagerie s’associent afin de fournir des biomarqueurs d’imagerie avancés pour le développement de médicaments anticancéreux en médecine de précision

SOPHIA ANTIPOLIS, France & SACLAY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Median Technologies (Paris:ALMDT) et PASREL-Imagerie, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord afin de fournir des biomarqueurs d’imagerie avancés pour le développement de nouveaux médicaments anticancéreux dans le contexte de la médecine de précision. Fort d’une expertise et doté de plateformes en imagerie médicale uniques, PASREL-Imagerie va apporter son savoir-faire à Median et accompagner la société dans la mise en œuvre de biomarqueurs avancés pour les essais cliniques de phase précoce en oncologie. Les nouvelles capacités résultant de cette coopération créent un différentiateur exceptionnel et unique pour l’offre iCRO de Median, au regard des offres des autres fournisseurs de services d’imagerie pour l’industrie biopharmaceutique.

Aujourd’hui, les essais cliniques en oncologie reposent principalement sur des évaluations relativement standard des images. La capacité à mettre en œuvre des biomarqueurs d’imagerie avancés - incluant des biomarqueurs d’imagerie moléculaire - spécifiquement liés au mécanisme d’action des médicaments permettra de mieux comprendre l’effet biologique de chaque médicament et de recueillir des preuves additionnelles de leur efficacité pendant les phases précoces des essais cliniques. Les connaissances qui en résulteront permettront à l’industrie biopharmaceutique de développer de nouveaux médicaments de façon plus efficace, tout en sécurisant et en raccourcissant les cycles de développement.

PASREL-Imagerie rassemble 33 plateformes techniques et bénéficie d’une longue expérience de partenariat avec les industriels pour soutenir leurs développements innovants. PASREL-Imagerie possède ainsi une expertise scientifique et médicale unique concernant la chaîne de valeurs de l’imagerie, de la production de radiotraceurs à l’acquisition des images et à leur traitement pour des analyses statistiques et quantitatives.

« En créant Imaging Lab en 2022, nous avons montré notre engagement à fournir des technologies avancées d’imagerie médicale à l’industrie biopharmaceutique. L’accord signé avec PASREL-Imagerie s’inscrit dans cette même dynamique et a pour but de mettre en œuvre des biomarqueurs d’imagerie avancés et pertinents pour comprendre les mécanismes d’actions des nouveaux médicaments et obtenir les premiers indices de leur efficacité dans les essais cliniques de phase précoce. Pour nous, cette capacité va être un différentiateur exceptionnel par rapport à nos concurrents fournisseurs de services d’imagerie qui proposent uniquement des lectures d’imagerie classiques », souligne Nicolas Dano, COO de la division iCRO de Median Technologies. « Grâce à ce rapprochement, Median va renforcer son expertise dans les technologies avancées d’imagerie médicale avec une approche scientifique qui va ouvrir la voie à des discussions fructueuses avec les scientifiques en recherche translationnelle et ceux spécialisés dans les biomarqueurs, ainsi qu’avec les directeurs médicaux impliqués dans les phases précoces du développement de médicaments. Cet accord démontre notre engagement dans l’essor de la médecine de précision », ajoute Nicolas Dano.

« Cette alliance avec Median, un acteur clé de l’imagerie pour les essais cliniques, conforte PASREL-Imagerie dans sa mission auprès des industriels pharmaceutiques, à savoir promouvoir les expertises scientifiques et technologiques des plateformes d’imagerie médicale » précise Vincent Lebon, directeur de PASREL-Imagerie et Chef de Département au CEA. « C’est là une synergie entre deux acteurs majeurs de la chaîne de valeur du médicament pour accélérer, dérisquer les innovations médicales au service du patient » complète Vincent Lebon.

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions logicielles innovantes et des services d’imagerie afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance des images médicales en utilisant les technologies les plus avancées d’intelligence artificielle pour augmenter la précision dans le diagnostic et le traitement de nombreux cancers et de maladies métaboliques et contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies pour les patients. Nos solutions iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et eyonis™, notre suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA, aident les sociétés biopharmaceutiques et les cliniciens à offrir aux patients de nouveaux traitements et des diagnostics plus précoces et plus précis. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une autre à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth (Paris) -Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

A propos de PASREL-Imagerie : PASREL-Imagerie est un consortium français regroupant 4 plateformes de recherche en imagerie médicale du CEA Paris-Saclay (IDMIT, MIRCen, NeuroSpin et SHFJ). Ces plateformes travaillent ensemble sur des projets ambitieux depuis plusieurs années pour apporter leurs expertises et plateformes technologiques en imagerie in vivo translationnelle au service des industriels. Plus d’informations sur www.pasrel-imagerie.com