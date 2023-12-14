Fujirebio與Sysmex簽署免疫分析領域試劑原物料供應協議

日本東京和神戶--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Fujirebio Holdings, Inc.（總裁兼執行長：Goki Ishikawa）和Sysmex Corporation（總裁：Kaoru Asano）今天宣布，雙方已經簽署了一項相互供應各自擁有的試劑原物料的協議（以下簡稱「協議」）。本協議以兩家公司於2023年10月簽署的免疫分析領域業務合作基本協議*1為基礎。

2023年10月，Fujirebio和Sysmex簽訂了關於在免疫分析領域開展業務合作的基本協議，以促進合作，加速全球擴張，並為免疫分析的發展和進步做出貢獻。為了促進具體合作事項，2023年11月，兩家公司就HISCL™系列自動化免疫分析系統的專用試劑簽訂了一項委託開發暨製造服務(CDMO)協議*2。該協議涵蓋在神經退化性疾病（包括阿茲海默症）領域開發試劑以用於以腦脊液和血液為基礎的檢測。

根據協議條款，Fujirebio和Sysmex將相互提供各自擁有的各種試劑材料，主要是充當免疫分析試劑主要原物料的抗原和抗體。這將使CDMO加快試劑開發，降低成本，達成原物料資產價值最大化，並為未來全球需求成長建立穩定的供應體系，為緊急情況下的原物料採購風險做好準備。

透過強化在試劑材料領域的合作，兩家公司將促進相互利用各自的優質試劑材料，並在未來進一步合作，以期共同開發新參數和新技術。

*1 2023年10月10日發布的新聞稿：「Fujirebio與Sysmex就免疫分析領域的業務合作達成基本協議」

*2 2023年11月30日發布的新聞稿：「Fujirebio和Sysmex透過免疫分析合作將CDMO夥伴關係擴大到神經退化性疾病領域」

關於Fujirebio

Fujirebio是H.U. Group Holdings Inc.的成員公司，是一家以研發為驅動力的全球性公司，不斷致力於開發新的體外診斷偵測科技和具有高臨床價值的獨特生物標記。本集團的使命是在醫療保健領域創造新的價值，從而為人類健康和醫療保健的未來做出貢獻。

我們的全球團隊分佈在日本、亞洲、歐洲和美國，專注于為客戶和合作夥伴提供具有最高品質標準的產品。我們重視與業界其他一流公司的合作，共用知識、能力和關鍵材料，以便在各種平台上提供、開發或製造診斷解決方案。

如欲瞭解有關Fujirebio的更多資訊，請造訪www.fujirebio.com。

關於Sysmex Corporation

總部位於日本神戶的Sysmex Corporation是體外診斷領域的全球領先企業。自1968年成立以來，Sysmex一直將診斷作為其業務的核心，如今為全球190多個國家和地區人民的健康提供支援。在「攜手共創美好醫療之旅」的長期願景下，Sysmex持續在診斷領域進行創新，並透過合作在個人化醫療和新型療法領域共同創造獨特價值。為了達成這一願景，Sysmex確定並驗證了優先永續發展目標(SDG)和重要性（優先事項），從而在創造社會和經濟價值的同時獲得持續發展。透過其獨特的科技、解決方案以及與不同合作夥伴的共同創造，Sysmex帶來了新的價值，滿足了人們希望生活得更長壽、更健康的普遍願望。如欲瞭解有關Sysmex的更多資訊，請造訪www.sysmex.co.jp/en/。

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