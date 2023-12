Fujirebio e Sysmex assinam acordo para o fornecimento de matérias-primas para reagentes na área de imunoensaio

TÓQUIO e KOBE, Japão--(BUSINESS WIRE)--A Fujirebio Holdings, Inc. (presidente e CEO: Goki Ishikawa) e a Sysmex Corporation (presidente: Kaoru Asano) anunciaram hoje que assinaram um acordo para o fornecimento mútuo de matérias-primas reagentes de propriedade de ambas as empresas (“o Acordo”). O acordo se baseia em um acordo básico de colaboração comercial no campo de imunoensaio*1 que as duas empresas assinaram em outubro de 2023.

Em outubro de 2023, a Fujirebio e a Sysmex firmaram um acordo básico de colaboração comercial na área de imunoensaio, em uma tentativa de promover a cooperação para acelerar sua expansão global e contribuir para o desenvolvimento e o avanço do imunoensaio. Para promover iniciativas específicas, em novembro de 2023, as duas empresas assinaram um acordo de Organização de Desenvolvimento e Fabricação de Contrato (CDMO)*2 relacionado a reagentes dedicados para o sistema de imunoensaio automatizado Série HISCL™, que envolve o desenvolvimento de reagentes para testes baseados em fluido cérebro-espinhal e sangue no campo de doenças neurodegenerativas, incluindo a doença de Alzheimer.

Sob os termos do Acordo, a Fujirebio e a Sysmex fornecerão mutuamente um amplo conjunto de materiais de reagentes de propriedade de cada empresa, principalmente antígenos e anticorpos, que são as principais matérias-primas de reagentes de imunoensaio. Isso permitirá que a CDMO acelere o desenvolvimento de reagentes, reduza custos e maximize o valor dos ativos de matérias-primas, além de construir um sistema de fornecimento estável para o crescimento futuro da demanda global e se preparar para o risco de aquisição de matérias-primas em caso de emergência.

Fortalecendo a cooperação na área de materiais de reagentes, as duas empresas promoverão a utilização mútua de materiais de reagentes de alta qualidade de cada empresa e continuarão trabalhando juntas no futuro, com o objetivo de desenvolver novos parâmetros e novas tecnologias.

*1 Comunicado à imprensa “Fujirebio and Sysmex Enter into Basic Agreement on Business Collaboration in the Field of Immunoassay”, publicado em 10 de outubro de 2023

*2 Comunicado à imprensa “Sysmex and Fujirebio Expand CDMO Partnership into the Field of Neurodegenerative Diseases under Their Immunoassay Collaboration”, publicado em 30 de novembro de 2023

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio, membro da H.U. Group Holdings Inc., é uma empresa global impulsionada por P&D, constantemente desenvolvendo novas tecnologias de testes de diagnóstico in vitro e biomarcadores únicos com alto valor clínico. Nossa missão de grupo é criar novos valores na saúde e, assim, contribuir para a saúde humana e o futuro da assistência médica.

Nossas equipes globais, localizadas no Japão, na Ásia, na Europa e nos EUA, concentram-se em fornecer produtos com os mais altos padrões de qualidade para nossos clientes e parceiros. Valorizamos as parcerias com outras empresas líderes do setor, compartilhando conhecimentos, capacidades e materiais essenciais para fornecer, desenvolver ou fabricar soluções de diagnóstico em uma ampla variedade de plataformas.

Para obter mais informações sobre a Fujirebio, acesse www.fujirebio.com.

Sobre a Sysmex Corporation

A Sysmex Corporation, com sede em Kobe, Japão, é líder global em diagnósticos in vitro. Desde sua fundação em 1968, a Sysmex tem se concentrado em diagnósticos como o núcleo de seus negócios e, atualmente, apoia a saúde de pessoas em mais de 190 países e regiões em todo o mundo. A Sysmex continua a inovar em diagnósticos e a criar, de forma colaborativa, valores únicos nas áreas de medicina personalizada e novos tratamentos, sob sua visão de longo prazo de “Juntos por uma jornada de saúde melhor”. Para concretizar essa visão, a Sysmex identifica e verifica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) e a materialidade (questões prioritárias) priorizados, mantendo assim seu crescimento como uma empresa que gera valor social e econômico. Por meio de sua tecnologia exclusiva, soluções e cocriação com vários parceiros, a Sysmex oferece um novo valor e atende ao desejo universal das pessoas de ter uma vida mais longa e saudável. Para obter mais informações sobre a Sysmex, acesse www.sysmex.co.jp/en/.

