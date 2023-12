Rapid Medical™ annonce l'approbation japonaise et un partenariat exclusif avec Kaneka pour TIGERTRIEVER, le seul dispositif de thrombectomie ajustable au monde

YOKNEAM, Israël et SOUTHLAKE, Texas--(BUSINESS WIRE)--Rapid Medical™, leader dans le développement de dispositifs neurovasculaires avancés, a annoncé l'approbation japonaise de son dispositif de revascularisation TIGERTRIEVER. Avec l'approbation de l'agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA), TIGERTRIEVER est le premier dispositif à offrir des solutions individualisées pour la thrombectomie mécanique.

La technologie TIGERTRIEVER s'inspire des progrès de l'ingénierie aérospatiale et transforme les procédures de thrombectomie d'une approche passive à une approche active. Par rapport aux récupérateurs d'endoprothèses traditionnels, TIGERTRIEVER donne le contrôle à l'utilisateur, ce qui est particulièrement important au Japon et dans d'autres pays asiatiques où la prévalence de la maladie athéroscléreuse intracrânienne sous-jacente est élevée. Le dispositif peut être élargi et réduit à la demande, activant l'intégration du caillot et réduisant potentiellement le risque de perforation du vaisseau ou de dommages lors de l'extraction du dispositif.

« Le Japon a désormais accès à un outil unique qui s'adapte spécifiquement à l'anatomie du patient pour une réussite optimale au premier passage », déclare Eitan Havis, président international de Rapid Medical. « Le lancement au Japon et dans d'autres pays asiatiques comme la Chine de procédures d'AVC spécifiques au patient a été un effort indispensable, car il n'y a pas droit aux compromis s’agissant du cerveau. »

Une étude clinique publiée a démontré sa supériorité par rapport aux récupérateurs d’endoprothèse conventionnels. Les résultats de l'essai multicentrique TIGER ont présenté trois améliorations statistiquement significatives (rétablissement du flux sanguin vers le cerveau, bons résultats cliniques et réduction des embolies vers de nouveaux territoires) par rapport à la moyenne de six essais pivots de récupérateur d’endoprothèse.1 L'essai TIGER a également montré des temps de procédure rapides, comparables à ceux à aspiration seule2, grâce à un taux de réussite très élevé au premier passage. Une analyse de sous-groupe a permis de maintenir ces excellents résultats même chez les patients ICAD sténosés.3

À propos de Rapid Medical

Kaneka Corporation, dont le siège se trouve à Tokyo, au Japon, détient les droits de distribution exclusifs de Rapid Medical dans le pays. Rapid Medical élargit le champ des possibilités en matière de traitement neurovasculaire en étant le pionnier des dispositifs d'intervention avancés traitant les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques. Les produits de Rapid Medical sont réglables à distance et entièrement visibles grâce à des techniques de fabrication exclusives. Cela permet aux médecins de réagir en temps réel à l'anatomie et d'adapter l'approche à chaque patient pour de meilleurs résultats procéduraux. TIGERTRIEVER™ 13, 17 et 21, COMANECI™ et COLUMBUS™/DRIVEWIRE sont marqués CE et approuvés par la FDA. TIGERTRIEVER XL est également marqué CE. Plus d’informations sont disponibles sur www.rapid-medical.com.

