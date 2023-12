Bluefield realizza con successo la vendita di Project Vela

ROME--(BUSINESS WIRE)--

Bluefield Italia Srl

(‘Bluefield’)

Il Gruppo Bluefield è orgoglioso di annunciare la vendita di Project Vela. L’operazione prevedeva la vendita di un portafoglio composto da dieci impianti fotovoltaici situati nel Sud Italia e detenuti dalla società Sole Solar Limited, gestita da Bluefield Italia Srl (‘Bluefield’); il progetto è stato acquisito da un fondo italiano leader nelle infrastrutture rinnovabili.

Dopo l'acquisizione nel 2019, Bluefield ha implementato diversi efficientamenti, ottimizzando il portafoglio dal punto di vista operativo, tecnico e finanziario nel triennio 2020-2023. La ristrutturazione del debito, le ottimizzazioni tecniche e operative sono state realizzate grazie alle competenze presenti all’interno del Gruppo Bluefield, che coprono l’area degli investimenti e del corporate finance, dell’asset management, dell’ingegneria e del monitoraggio. Le sinergie del Gruppo Bluefield hanno portato ad un grande aumento di valore e delle prestazioni degli impianti, con miglioramenti in termini di efficienza e riduzione dei costi, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

La ristrutturazione del debito ha portato ad un significativo efficientamento dei termini economici e l’accordo di rifinanziamento con UniCredit, siglato nell'aprile 2022, ha ulteriormente migliorato la salute finanziaria del portafoglio, eliminando cash sweep e altri vincoli che avrebbero potuto influire negativamente sul valore del progetto.

Dopo aver portato a termine l'ottimizzazione operativa, tecnica e finanziaria in linea con la tesi di investimento al momento dell'acquisizione, Bluefield ha strategicamente venduto il portafoglio a un player di grande reputazione con obiettivi di consolidamento e di lungo periodo nel mercato italiano.

Per la due diligence dell’operazione, Bluefield si è avvalsa dell'esperienza di CMC Capital per la consulenza finanziaria, di Green Horse Advisory per gli aspetti legali, di Kiwa Moroni per la parte tecnica e dello Studio ICFC per la gestione dei dettagli fiscali e contabili.

Alberto Paturzo, Managing Director di Bluefield Southern Europe, ha commentato:

“Da un punto di vista di sostenibilità, siamo estremamente soddisfatti delle attività di turnaround svolte sul portafoglio; un grande traguardo è quello di aver rispettato le strategie e gli obiettivi volti ad ottenere una maggiore efficienza operativa.

“Dopo il periodo di gestione attiva di Project Vela, crediamo che il passaggio di proprietà ad un attore leader del mercato italiano non potesse arrivare in un momento migliore. I rendimenti hanno superato le stime iniziali, affermando l'abilità di Bluefield nella selezione, nell'esecuzione e nell'incremento del valore degli investimenti attraverso l'intero ciclo di mercato; rimane forte la nostra attenzione agli obiettivi italiani nell’ambito dell’energia rinnovabile e al valore degli investitori."

Informazioni su Bluefield

Fondato nel 2009 e con sede a Londra, il gruppo Bluefield fornisce servizi di M&A, asset management, sviluppo e gestione delle costruzioni per tutto il ciclo di vita degli asset rinnovabili gestiti, con una specializzazione in impianti fotovoltaici greenfield e brownfield, eolico onshore e stoccaggio di batterie. Con oltre un decennio di presenza nel settore, Bluefield ha sviluppato una piattaforma completa che comprende investimenti, gestione degli asset e servizi tecnici per accelerare il passaggio all'energia pulita e al net zero.

Attualmente, Bluefield gestisce attività per un valore di oltre 1,7 miliardi di euro nel Regno Unito e nell'UE, con un occhio di riguardo per gli interessi degli azionisti. L'azienda impiega circa 150 persone in tutto il Regno Unito e in Europa, tutte impegnate a salvaguardare gli asset e a realizzare profitti mirati per un futuro sostenibile. Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.bluefieldllp.com.

- Fine –

Per ulteriori informazioni:

Disclaimer

Avviso importante: Questo comunicato stampa non è destinato o predisposto per gli investitori al dettaglio ed è fornito solo a scopo informativo. Non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli in alcuna giurisdizione.

Nessuna parte delle informazioni contenute nel presente comunicato stampa è da intendersi, e non deve essere interpretata, come una consulenza di investimento, finanziaria, legale, fiscale o di altro tipo, e non costituisce una raccomandazione, un'approvazione o una dichiarazione sull'idoneità di qualsiasi investimento, fondo o altro prodotto finanziario.