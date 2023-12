Il Gruppo Bouygues sceglie la soluzione Corporate Data Hub di Dawex per creare un vero e proprio ecosistema interno di dati

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Il Gruppo Bouygues ha scelto la tecnologia di Dawex, leader in soluzioni di scambio dati, per implementare il suo Corporate Data Hub con l'obiettivo di creare un vero e proprio ecosistema di dati all'interno del Gruppo. Avvalendosi della tecnologia Dawex Data Exchange per superare le sfide poste dalla circolazione interna dei dati, il Gruppo Bouygues velocizzerà e semplificherà gli scambi di dati e la condivisione delle informazioni tra queste filiali: Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, Equans, il Gruppo TF1 e Bouygues Telecom.

Con la soluzione Corporate Data Hub di Dawex, il Gruppo Bouygues potrà distribuire, acquisire e scambiare dati in un ambiente sicuro e di fiducia, valorizzando ulteriormente il proprio potenziale. Già conforme alle nuove regolamentazioni europee, la soluzione consentirà di applicare la politica di governance dei dati del Gruppo Bouygues, facendo leva su una tecnologia facile da integrare e interconnettere con i sistemi dell'impresa.

Il Gruppo Bouygues potrà così attuare gli scambi di dati riducendo nettamente tempi e sforzi di messa in opera, per razionalizzare il sourcing dei data product, accelerare la condivisione dei dati di intelligence in ambito economico e favorire la distribuzione dei dati, tutte attività essenziali per migliorare l'efficacia operativa. Adottando la sua strategia di scambio interno dei dati, il Gruppo getta le basi per la circolazione dei dati esterni e la messa in opera di nuovi modelli di scambio dati.

"Le attività di Bouygues nel settore edile, dell'energia e dei servizi, dei media e delle telecomunicazioni rispondono a esigenze essenziali. Ci impegniamo a ricercare la giusta tecnologia, che ci accompagni lungo il nostro percorso di crescita innovativa e ci permetta di rispondere alle sfide economiche e ambientali che siamo chiamati ad affrontare", ha spiegato Edward Bouygues, Direttore generale delegato del Gruppo Bouygues, Telecoms Development, CSR and Innovation. "I dati sono al cuore della nostra strategia, e in veste di firmatario del programma 'Je choisis la French Tech', Bouygues ha scelto la tecnologia di scambio dati di Dawex per promuovere l'innovazione all'interno del Gruppo e la crescita professionale", ha concluso Bouygues.

"Per il suo Corporate Data Hub, il Gruppo Bouygues ha scelto la tecnologia di scambio dati di Dawex, con nostra immensa soddisfazione. Questa scelta è prova dell'impegno di Dawex a offrire soluzioni avanzatissime per rispondere alle sfide strategiche delle organizzazioni", ha dichiarato Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex. "Con la soluzione Corporate Data Hub, le grandi imprese hanno la risposta immediata per superare parte delle sfide di natura commerciale, ambientale e operativa con cui devono confrontarsi (e, tra queste, le strategie IA), liberando internamente tutto il potenziale dei loro dati"

A proposito di Dawex

Dawex è leader tecnologico per le soluzioni di Data Exchange studiate per divulgare o condividere i Data Product in un ecosistema fondato sulla fiducia, adatto a ogni business case e conforme alle normative in materia di dati. Con la tecnologia Data Exchange di Dawex, le organizzazioni creano ecosistemi di dati e data space come Corporate Data Hub, Industry Data Hub e Data Marketplace per rispondere alle sfide economiche, ambientali e di decarbonizzazione. Su invito delle Nazioni Unite, Dawex è entrata nel panel di esperti sui dati del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Nominata Technology Pioneer dal Forum economico mondiale, Dawex ha dato il via a un programma di standardizzazione internazionale per le transazioni affidabili dei dati. Fondata nel 2015 in Francia, Dawex sta espandendo la sua attività nei mercati di Europa, Asia, Nord America e Medio Oriente.