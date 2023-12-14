Rapid Medical™宣布全世界唯一的可调节血栓切除器械TIGERTRIEVER获得日本批准并与Kaneka建立独家合作伙伴关系

以色列约克尼穆和德州南湖--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 先进神经血管器械的领先开发商Rapid Medical™宣布，其TIGERTRIEVER血管重建器械获得日本批准。TIGERTRIEVER获得了日本药品和医疗器械管理局(PMDA)的批准，成为首款为机械血栓切除术提供个性化解决方案的器械。

TIGERTRIEVER技术的灵感来源于航空航天工程的进步，它将血栓切除术的方法从被动变为主动。与传统的支架取栓器相比，TIGERTRIEVER支持用户控制功能——这一点在日本和其他潜在颅内动脉粥样硬化疾病(ICAD)高发的亚洲国家尤为重要。该器械可按需扩张或缩小，激活血块整合，并有可能降低器械取出过程中血管穿孔或损伤的风险。

Rapid Medical国际业务总裁Eitan Havis表示：“日本现在可以使用一种单一的工具，根据患者的解剖结构进行针对性调整，从而提高首次尝试的成功率。在日本和中国等其他亚洲国家引进针对特定患者的卒中手术是一项亟需开展的工作，因为脑部没有妥协的余地。”

一项已发表的临床研究表明，该产品优于传统的支架取栓器。TIGER多中心试验的结果表明，与六项关键性支架取栓器试验的平均结果相比，TIGER在恢复脑血流、良好的临床结果和减少血栓进入新区域方面取得了三项统计意义上的显著进步。1此外，TIGER试验的手术时间短，与单纯抽吸手术相当2，这得益于其极高的首次成功率。一项亚组分析显示，即使对于具有挑战性的狭窄ICAD患者，该器械也能保持这些优异结果。3

关于Rapid Medical

Kaneka Corporation总部位于日本东京，拥有Rapid Medical在该国的独家经销权。Rapid Medical通过开创先进介入器械来治疗缺血性和出血性卒中，扩大了神经血管治疗的可能性。Rapid Medical的产品采用专有制造技术，可远程调节且完全可见。这使得医生能够实时响应解剖结构，并为每位患者量身定制治疗方法，以获得更好的手术结果。TIGERTRIEVER™ 13、17和21、COMANECI™和COLUMBUS™/DRIVEWIRE取得CE认证标志并获得FDA批准。TIGERTRIEVER XL也获得了CE认证标志。如需了解更多信息，请访问www.rapid-medical.com。

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1 Gupta, Rishi et al. “New Class of Radially Adjustable Stentrievers for Acute Ischemic Stroke: Primary Results of the Multicenter TIGER Trial.” Stroke vol. 52,5 (2021): 1534-1544. doi:10.1161/STROKEAHA.121.034436（Gupta, Rishi等。“用于治疗急性缺血性卒中的新型径向可调节支架取栓器：多中心TIGER试验的主要结果。”《卒中》杂志vol. 52,5 (2021): 1534-1544. doi:10.1161/STROKEAHA.121.034436）

2 Turk, Aquilla S 3rd et al. “Aspiration thrombectomy versus stent retriever thrombectomy as first-line approach for large vessel occlusion (COMPASS): a multicentre, randomised, open label, blinded outcome, non-inferiority trial.” Lancet (London, England) vol. 393,10175 (2019): 998-1008. doi:10.1016/S0140-6736(19)30297-1（Turk, Aquilla S 3rd等。“抽吸式血栓切除术与支架取栓器血栓切除术作为治疗大血管闭塞的一线方法对比(COMPASS)：一项多中心、随机、开放标签、盲法结果、非劣效试验。”《柳叶刀》杂志（英国伦敦）vol. 393,10175 (2019): 998-1008. doi:10.1016/S0140-6736(19)30297-1）

3 Ojeda DJ, Ghannam M, Sanchez S, et al. Tigertriever in the treatment of acute ischemic stroke with underlying intracranial atherosclerotic disease [published online ahead of print, 2023 Sep 30]. J Neurointerv Surg. 2023;jnis-2023-020796. doi:10.1136/jnis-2023-020796（Ojeda DJ、Ghannam M、Sanchez S等。Tigertriever治疗伴有潜在颅内动脉粥样硬化性疾病的急性缺血性卒中 [先于印刷版在线发布，2023年9月30 日]。《神经介入外科杂志》2023;jnis-2023-020796. doi:10.1136/jnis-2023-020796）

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