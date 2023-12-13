Rimini Consult™助力santec全面重構SAP系統，以支援重大企業重組

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Rimini Street, Inc. (納斯達克股票代碼：RMNI)是端對端企業軟體支援、產品和服務的全球性提供商、Oracle和SAP軟體第三方支援服務的主要提供者，以及Salesforce和AWS的合作夥伴。該公司今日宣布santec已選擇Rimini Consult™ for SAP為將該公司策略性拆分為四家企業而提供專業服務與指導。

santec自2018年起便一直是Rimini Support™ for SAP的客戶。對於santec而言，選擇Rimini Consult這一決定是自然而然的舉動，因為santec年復一年地提供非凡的支援和服務。

santec因可靠的信任記錄、專家級交付以及獨立的、不仰仗於軟體供應商的合作伙伴關係與指導而選擇Rimini Consult for SAP

總部位於日本的santec是一家全球性光電企業，是可調諧雷射器、光學測試與測量產品、先進光學組件及生物光子學產品的一流製造商，並側重為電信行業提供產品。

5G技術的成熟、雲端應用的增加以及混合工作的興起推動了電信服務的飛速發展，這為santec帶來了顯著的增長。

為提高業務靈活性和效率，santec高階主管做出將公司分成四家獨立企業實體的策略性決策。隨著SAP深入到業務的各個領域，santec的IT團隊面臨著重新組織部署以在嚴格的時間表內支援所有四家企業的挑戰。santec權衡了他們的選擇，選擇與誰合作來完成這個複雜的專案：SAP或Rimini Street。

santec控股株式會社資訊系統集團經理Shinya Hidaka表示：「將一家公司拆分為不同的企業是一個非常具有挑戰性的過程，而在過渡期間管理IT系統是最困難的部分之一。根據我們以前的經驗，我們知道SAP的專業服務不會給我們所需的幫助，可能會危及這個至關重要的專案。」

當與Rimini Street討論他們的IT需求時，與SAP和其他顧問提供商的對比變得涇渭分明：Rimini Street提供了一個獨立的、與軟體供應商無關的全面路線圖，旨在使客戶受益，並將他們的成功貫穿到完成每一步。作為一家歷史悠久的軟體支援提供商，Rimini Street對他們的系統和組織有深入的了解，這使他們能夠迅速有效地開展工作。

Hidaka分享道：「Rimini Street團隊不僅指導我們完成了專案，他們還提供了如何使用SAP系統的教育和培訓。這種程度的關懷在顧問行業並不常見，santec IT團隊對此非常讚賞。」

Rimini Consult始終秉持價值差異化與服務專業化

由經驗豐富的專業人士提供的全套打包和基於專案的專業服務，為客戶的企業軟體訂製、配置、實施、整合、互操作性、遷移、員工擴充和其他專案需求提供廣泛的解決方案，已被全球領先的公司採用。

Rimini Consult 透過專門的專案幫助客戶最佳化、發展和改造Oracle、SAP和Salesforce系統，包括:

雲端和資料庫遷移

互操作性和整合

安全策略和強化

技術評估

路線圖與策略

可觀測性和監測

度身打造/自訂專案

人員和技能強化

Rimini Consult還提供專業的顧問服務、軟體資源規劃、開發服務以及技術和應用路線圖規劃，旨在幫助客戶成功完成數位化轉型和其他創新舉措。

Rimini Street全球副總裁、專業服務總經理Bill Carslay表示:「Rimini Street為SAP、Oracle和Salesforce提供業界一流的第三方支援服務。我們通過顧問服務進一步提升了這些能力，利用與我們的支援服務相同的方法，聘請高度專業化、經驗豐富的工程和服務專業人員，幫助客戶規劃和執行最複雜的專案。與我們的客戶攜手合作，我們很自豪能夠幫助IT成為業務的增長推動力和利潤中心。」

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探索完整的Rimini Street產品組合，包括超響應、可信賴和經過驗證的支援、託管服務、安全、整合、可觀察性、專業服務以及Rimini ONE™適用於SAP、Oracle和Salesforce的端到端外包解決方案，並提供支援，以支援競爭優勢、盈利能力和增長。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是被納入「羅素2000指數」®(Russell 2000®)的公司，是全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要供應商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球發展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測企業應用程式、資料庫和科技軟體並促使其最佳化，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本和重新分配資源以用於創新。截至目前，來自各行各業的5300多家《財星》500大企業、《財星》全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street做為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如欲瞭解更多資訊，請造訪riministreet.com，亦可在Twitter、Instagram、Facebook、 LinkedIn上聯絡我們。 (IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「當前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與應對未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議和任何新主張的處理；為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間營收和成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務業的大量競爭；客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利，管理營收成本以及準確預測營收的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化；與留存率相關的風險，包括我們准確預測留存率的能力；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力；實現獲利性成長的挑戰；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；環境、社會和治理事務(ESG)的影響；與全球營運相關的風險；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私規定；我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力；我們維護、保護和提升我們的品牌和智慧財產權的能力；法律法規的變化，包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果，或我們無法留出充足的納稅儲備金；公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約，包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性；公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求；如有，按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機，以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力；涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性；干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件；以及那些Rimini Street於2023年11月1日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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