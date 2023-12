Sofinnova Partners et Gustave Roussy annoncent un partenariat stratégique pour booster l’accélération des startups françaises en oncologie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Sofinnova Partners (“Sofinnova"), un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, quatrième mondial, annoncent aujourd’hui une collaboration stratégique dans le cadre de Sofinnova Biovelocita, la première stratégie d'investissement paneuropéenne dédiée à la création et l'accélération de startups de biotechnologie.

Cette alliance permettra d’accélérer des startups issues de la recherche scientifique et médicale de Gustave Roussy, en conjuguant les compétences uniques de chacun afin de canaliser et stimuler la croissance des biotechs innovantes en oncologie. En s’appuyant sur l’expertise de pointe de Gustave Roussy dans la recherche contre le cancer et le savoir-faire incomparable de Sofinnova en matière de création d’entreprise, le partenariat a pour mission de générer un écosystème solide pour les startups.

Graziano Seghezzi, Managing Partner de Sofinnova Partners, déclare : « Gustave Roussy est une référence en oncologie en Europe qui s'intègre parfaitement à Sofinnova Biovelocita, notre nouvelle stratégie d'accélération en biotechnologie. Cette alliance réaffirme notre engagement à promouvoir un écosystème biotech florissant en France ».

Pr Fabrice Barlesi, Directeur général de Gustave Roussy et PDG de Gustave Roussy Transfert, indique : « Gustave Roussy et Sofinnova travailleront main dans la main pour investir dans des projets axés sur la découverte et le développement de nouvelles molécules et technologies innovantes, menés ou initiés par Gustave Roussy. Nous sommes ravis de pouvoir ainsi combiner l’expertise de Sofinnova en matière d’accélération de biotechs, et celle de Gustave Roussy Transfert en matière de sourcing et soutien des innovations issues de la communauté de Gustave Roussy. Ensemble, nous créons un environnement propice à un transfert d’innovation fluide et accéléré qui contribuera à redéfinir les standards de soin pour les patients à l’échelle mondiale ».

La stratégie Sofinnova Biovelocita applique un modèle unique d’innovation entièrement dédié à la création et l’accélération de startups de biotechnologie en Europe. Elle se distingue par la qualité des organismes de recherche avec lesquels elle collabore, l’expérience et le niveau de compétence de ses Partners qui non seulement financent mais aussi prennent les commandes opérationnelles des entreprises soutenues. L’équipe Sofinnova Biovelocita collaborera étroitement avec les universités et les organismes de recherche les plus prestigieux en Europe afin de déceler les découvertes scientifiques les plus prometteuses.

Depuis sa création en 2000, Gustave Roussy Transfert, filiale de valorisation de Gustave Roussy, a accompagné l’ensemble des initiatives entrepreneuriales portées par l’Institut. La filiale de valorisation détient aujourd’hui 15 participations dans des domaines aussi variés que les biotechnologies, l’intelligence artificielle, ou encore la médecine nucléaire. En qualité d’opérateur, Gustave Roussy Transfert ambitionne de créer et accompagner une à deux nouvelles startups en oncologie par an pendant les 5 prochaines années. Un premier projet sourcé par Gustave Roussy Transfert et présenté à Sofinnova Biovelocita devrait passer prochainement en Comité d’investissement, pour une première création d’entreprise envisagée début 2024.

À propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l’équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s’implique pour créer des entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l’amorçage aux phases avancées de développement. La société s’associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu’investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd’hui plus de 2,5 milliards d’euros d’actifs.

Pour plus d’information : sofinnovapartners.com.

A propos de Gustave Roussy

Classé premier centre français, premier européen et quatrième au niveau mondial, Gustave Roussy constitue un pôle d’expertise globale entièrement dédié aux patients vivant avec un cancer. L’Institut est un pilier fondateur du biocluster en oncologie Paris-Saclay Cancer Cluster. Source d'innovations thérapeutiques et d'avancées diagnostiques, l’Institut accueille chaque année près de 50 000 patients dont 3 500 enfants et adolescents et développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et sociale. Avec 4 100 salariés répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; 40 % des patients traités sont inclus dans des études cliniques. Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l’Institut : www.gustaveroussy.fr, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram

About Gustave Roussy transfert

Créée en 2000, Gustave Roussy Transfert est la filiale de Gustave Roussy dédiée à la valorisation et au transfert de technologies. Ses missions reposent (1) sur la création et l’identification des innovations issues de l’ensemble des équipes de recherche hébergées sur le site de Gustave Roussy, (2) sur la mise en place et le suivi des partenariats translationnels impliquant Gustave Roussy, et (3) sur le sourcing, la promotion et l’accompagnement des projets entrepreneuriaux de Gustave Roussy.