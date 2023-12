Social Links e TechBiz Forense Digital duplicam esforços para expandir os serviços de tecnologia forense no Brasil e na América Latina

NOVA YORK (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Social Links, fornecedora líder de software de inteligência de código aberto (OSINT), fortaleceu sua parceria estratégica com a TechBiz Forense Digital, maior integradora do segmento, pioneira e líder no mercado nacional na oferta de soluções digitais para ciência forense no país, com o objetivo de expandir os serviços de tecnologia forense nos mercados brasileiro e latino-americano.

“Com uma equipe de profissionais altamente qualificada, orientamos, treinamos e atendemos nossos clientes em todos os estados brasileiros. Nossa parceria combina experiência de mercado com as soluções de Machine Learning Social Links, proporcionando ganho de performance para os nossos clientes em todo o ciclo de inteligência. A ampliação deste acordo corrobora o compromisso da TechBiz em firmar parcerias com os maiores especialistas do setor e os fabricantes mais inovadores para fortalecer o cenário da tecnologia forense”, afirmou Rafael Velasquez, sócio e diretor comercial do TechBiz Forense Digital.

A TechBiz Forense Digital, empresa do Grupo TechBiz, se destaca como a principal integradora e pioneira na entrega de soluções digitais no Brasil. Sua experiência e abordagem completa em tecnologias de investigação, antifraude e auditoria solidificaram sua posição como a principal fornecedora na América Latina.

“A TechBiz tem sido parte integrante de nossa jornada e sua liderança no mercado brasileiro é incomparável”, expressou Stella González, diretora dos Canais LATAM da Social Links. “Estamos empolgados com as possibilidades desta colaboração e com o impacto positivo no setor de tecnologia forense à medida que fortalecemos nossa parceria de longa data para ampliar os serviços de OSINT e de Perícia Digital na América Latina.”

No início deste ano, a Social Links conquistou a categoria de líder Frost Radar™: Open-Source Intelligence Solutions 2023, a primeira revisão exaustiva da indústria de OSINT. De acordo com o relatório, “com uma pontuação perfeita em Inovação, a Social Links oferece soluções abrangentes de plataforma de OSINT que incluem ferramentas essenciais de visualização e análise de dados, integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina, identificação de grupos, marcação e análise da deep/dark web”.

Sobre o Grupo TechBiz

O Grupo TechBiz tem o compromisso de oferecer sempre as mais modernas e eficientes soluções tecnológicas para perícia, investigação forense digital, segurança da informação, antifraude e auditoria para forças de lei, instituições de segurança pública, inteligência e organizações privadas. Atualmente é formado pelas Unidades de Negócio, Academia TechBiz, TechBiz Americas e TechBiz Forense Digital. Temos como propósito contribuir para o fortalecimento de uma sociedade mais justa, igualitária e segura.

Sobre a Social Links

A Social Links é uma fornecedora líder de software de inteligência de código aberto (OSINT). Reunimos grandes volumes de dados de fontes abertas, incluindo mídias sociais, apps de mensagens, blockchains e dark web, para analisar e obter uma imagem holística capaz de agilizar as investigações baseadas em dados. A Social Links é uma empresa privada com sede nos EUA, escritórios em Miami e Amsterdã (Holanda) e um centro de P&D em Riga (Letônia). https://sociallinks.io/

