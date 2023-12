O grupo Bouygues escolheu a solução Corporate Data Hub da Dawex para criar um verdadeiro ecossistema interno de dados

PARIS--(BUSINESS WIRE)--O grupo Bouygues escolheu a tecnologia da Dawex, a empresa líder em soluções de trocas de dados, para a implementação do seu Corporate Data Hub, com o objetivo de criar um verdadeiro ecossistema de dados interno no Grupo. Ao responder aos desafios da circulação de dados interna graças à tecnologia Dawex Data Exchange, o grupo Bouygues agilizará e facilitará as trocas de dados e a partilha de informações entre as filiais Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, Equans, Grupo TF1 e Bouygues Telecom.

Devido à solução Corporate Data Hub da Dawex, o grupo Bouygues poderá assim distribuir, obter e trocar dados num ambiente seguro e de confiança e criar mais valor. Esta solução que já está em conformidade com os novos regulamentos europeus permitirá aplicar a política de governação de dados do grupo Bouygues, baseando-se numa tecnologia fácil de integrar e interligar com os sistemas da empresa.

Desta forma, o grupo Bouygues operará trocas de dados reduzindo significativamente o tempo e os esforços de implementação para racionalizar a obtenção de dados, agilizar a partilha de dados de inteligência económica e promover a mutualização dos dados, essenciais para a melhoria da eficácia operacional. Ao implementar a sua estratégia de troca interna de dados, o Grupo cria assim as bases para a circulação de dados externos e implementação de novos modelos de troca de dados.

“As atividades do grupo Bouygues na construção, energias e serviços, meios de comunicação social e telecomunicações respondem a necessidades essenciais. Trabalhamos para procurar a tecnologia ideal para nos acompanhar na nossa abordagem de inovação útil e enfrentar os desafios económicos e ambientais com os quais nos deparamos.”, explicou Edward Bouygues, diretor-geral adjunto do grupo Bouygues, Desenvolvimento de Telecomunicações, RSE e Inovação. “Os dados estão no centro da nossa estratégia, e como signatário do programa “Je choisis la French Tech”, o grupo Bouygues escolheu a tecnologia de troca de dados da Dawex para promover a inovação no Grupo e desenvolver as nossas atividades.”, concluiu Edward Bouygues.

“Estamos muito felizes pelo facto de o grupo Bouygues ter escolhido a tecnologia de troca de dados da Dawex para o seu Corporate Data Hub. Esta escolha ilustra o compromisso da Dawex em oferecer as soluções mais avançadas para responder aos desafios estratégicos das empresas”, afirmou Fabrice Tocco, co-CEO da Dawex. “Com a solução Corporate Data Hub, as grandes organizações têm uma resposta imediata para determinados desafios comerciais, ambientais e operacionais, incluindo para as suas estratégias de IA, libertando internamente todo o potencial dos seus dados.”

Sobre a Dawex

A Dawex é a empresa líder tecnológica em soluções de troca de dados para a partilha e distribuição de data products, com confiança, para todos os casos de utilização, e em conformidade com os regulamentos relativos a dados. Com a tecnologia Dawex Data Exchange, as organizações podem criar ecossistemas de dados e data spaces tais como Corporate Data Hubs, Industry Data Hubs e Data Marketplaces que respondem aos desafios económicos, ambientais e de descarbonização.