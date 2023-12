Trust Bank e Thales lançam primeiro cartão Ocean Plastic® de Singapura

Trust Bank is offering its customers Thales sustainable credit and debit cards made from recycled ocean plastic. (Photo: Trust Bank)

SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--Com a meta de minimizar seu impacto no meio ambiente, o Trust está cooperando com a Thales para oferecer o primeiro cartão de pagamento Ocean Plastic® em Singapura a seus clientes. O Trust foi lançado em 1º de setembro de 2022 como o primeiro banco digitalmente nativo de Singapura. Em setembro de 2023, o Trust superou a marca de um ano com mais de 600.000 clientes, se tornando um dos bancos digitais de crescimento mais rápido no mundo.

Criado para uma base diversificada de clientes, incluindo clientes com consciência ambiental, o cartão consiste em 70% Ocean Plastic® da Parley for the Oceans1, se tornando um dos cartões ecológicos com mais unidades disponíveis no mercado.

Os cartões de pagamento Ocean Plastic® da Thales são produzidos a partir de PET (um tipo de plástico utilizado em produtos como garrafas descartáveis) recuperado de áreas litorâneas. Cada cartão contém o equivalente a cerca de uma garrafa descartada que, de outro modo, iria ameaçar os ambientes vulneráveis dos oceanos.

Os cartões são produzidos com uso da tecnologia líder do setor da Thales no Centro de Competência de Produção de Identidade Digital e Segurança em Singapura, a maior instalação de produção de módulos múltiplos do Thales Group no mundo. Os cartões também são totalmente certificados por sistemas de pagamento, conforme processos de fabricação ecológicos, incluindo as normas de certificação ISO 14001 e 500012. Os processos da Thales garantem que o impacto ambiental do cartão seja minimizado em todas as etapas, desde o consumo de recursos e emissões durante a produção até a fase de resíduos e descarte no fim da vida útil.

“Com as inovações sustentáveis da Thales em cartões bancários, estamos muito satisfeitos em dar vida, de modo colaborativo, ao primeiro cartão de pagamento Ocean Plastic® em Singapura. Como um banco digital com um valor central de ‘Construir para Sustentar’, esperamos continuar sendo pioneiros em soluções mais sustentáveis que reduzam nossa pegada no meio ambiente.” Hasan Khan, Diretor de Cartões de Crédito e Empréstimos no Trust Bank.

“A Thales sente orgulho de dar suporte ao Trust ao proporcionar a seus clientes um cartão de pagamento sustentável. Junto com a tecnologia bancária sem contato e a segurança cibernética da Thales, os cartões oferecem uma experiência de pagamento perfeita aos clientes, enquanto ajudam o Trust a contribuir para oceanos mais limpos. Esperamos continuar cooperando com a Trust nos próximos anos.” Nassir GHROUS, Vice-Presidente de Serviços Bancários e Pagamentos da Thales na Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África.

1 ‘Parley for the Oceans é a rede mundial onde criadores, pensadores e líderes se reúnem para aumentar a conscientização sobre a beleza e a fragilidade dos oceanos, bem como cooperar em projetos que podem por fim à sua destruição.

2 A ISO 14001 cuida do consumo de recursos, gestão de resíduos e poluição, enquanto a ISO 50001 visa reduzir o consumo de energia.

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas, investindo em inovações digitais e de "tecnologia profunda" - conectividade, big data, inteligência artificial, segurança cibernética e tecnologias quânticas - a fim de construir um futuro de confiança, crucial ao desenvolvimento de nossas sociedades. O Grupo oferece a seus clientes - empresas, organizações e governos nos domínios de defesa, aeronáutica, espaço, transportes e identidade digital e segurança - soluções, serviços e produtos que ajudam os mesmos a cumprir seu papel crucial, sendo a consideração pelo ser humano a força motriz por trás de todas as decisões. A Thales possui 77 mil funcionários em 68 países. Em 2022, o Grupo gerou vendas de 17,6 bilhões de euros. Sobre o Trust Bank O Trust Bank Singapore Limited (Trust) é respaldado pelo Standard Chartered Bank e pelo FairPrice Group. Criado e desenvolvido especificamente para Singapura, o Trust pretende trazer um novo padrão em serviços bancários digitais aos clientes, ao combiná-lo com as melhores recompensas do mercado em despesas da vida diária na extensa rede do FairPrice Group em toda a ilha. O Trust obteve uma resposta incrível desde seu lançamento em setembro de 2022, com 100.000 clientes registrados nos primeiros 10 dias. Sua base de clientes cresceu para mais de 600.000 em um ano, o que equivale a cerca de 12% do mercado endereçável em Singapura e o torna um dos bancos digitais de mais rápido crescimento no mundo. Os acionistas do Trust são o Standard Chartered Bank (Singapore) Limited (“SCBSL”) e a BetaPlus, uma holding de propriedade da NTUC Enterprise e do FairPrice Group. O SCBSL e a BetaPlus detêm, respectivamente, 60% e 40% do capital social emitido e realizado do Trust.

