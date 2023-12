Rubicon faz investimento complementar no EasyGo

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--A Rubicon Capital Advisors, por meio de seu negócio de gestão de ativos (Rubicon AM), tem o prazer de anunciar a aquisição de mais 15,5% de participação acionária na Erapid Charger Company Limited, negociada como “EasyGo”, elevando o investimento geral da Rubicon AM na EasyGo para mais de 50%.

A EasyGo é a fornecedora privada de soluções de pontos de carregamento para veículos elétricos (VE) de maior e mais rápido crescimento na Irlanda. Sua rede fornece acesso a mais de 4 mil pontos de carregamento em 1,5 mil locais na Irlanda e Irlanda do Norte, acessíveis por meio do aplicativo EasyGo, que conta atualmente com mais de 58 mil assinantes registrados.

Em outubro, a EasyGo anunciou um aumento de capital de 30 milhões de euros da Aviva Investors, que será utilizado para continuar a implementação de carregadores rápidos na Irlanda, juntamente com a criação de 60 novos empregos.

Chris Kelly, cofundador e CEO da EasyGo, disse: “É uma honra ter a Rubicon como parceira de confiança e apreciamos sua assistência estratégica e experiência em financiamento, que ajudaram o negócio a alcançar um crescimento significativo nos últimos três anos”.

Conor Kelly, CEO da Rubicon, afirmou: “A Rubicon tem a intenção de contribuir o máximo que for possível para ajudar a Irlanda a atingir seus objetivos climáticos para 2030. Com as taxas de adoção de veículos elétricos crescendo de maneira exponencial, continua sendo vital termos infraestruturas que apoiem isso, o que só é viável a partir do poder combinado do investimento privado e da priorização do setor por parte do governo irlandês”.

Sobre a Rubicon Capital Advisors

A Rubicon é uma das principais empresas bancárias de investimento do mundo, focada exclusivamente no setor de infraestrutura sustentável. Desde sua criação em 2011, a Rubicon realizou negócios com mais de 150 ativos de infraestrutura essencial, transição energética, serviços digitais e utilidade pública localizados na Europa, América e Ásia, com um valor empresarial combinado de mais de 85 bilhões de euros.

Em 2021, foi lançado a Rubicon AM, que compreende estratégias focadas em ações e crédito. Desde então, a plataforma adquiriu três empresas espanholas de infraestrutura essencial e lançou seu fundo de crédito inaugural juntamente com um investidor-âncora asiático. O investimento da Rubicon AM na EasyGo faz parte da estratégia de capital de crescimento, que visa apoiar empresas em desenvolvimento por meio de investimento de capital e liderança estratégica. A plataforma espera fazer novos investimentos nos próximos meses.

A Rubicon é regulamentada pelo Banco Central da Irlanda e sua afiliada nos EUA é membro da FINRA e da SIPC e registrada como corretora na SEC.

