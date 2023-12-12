PUMA讓兩位奇才面對面：Magnus Carlsen 對話 Pep Guardiola

Magnus Carlsen 和 Pep Guardiola 分享他們職業生涯中難忘的時刻，並詳細闡述了兩項運動的策略和戰術。(照片：美國商業資訊)

Magnus Carlsen 和 Pep Guardiola 分享他們職業生涯中難忘的時刻，並詳細闡述了兩項運動的策略和戰術。(照片：美國商業資訊)

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球運動用品公司PUMA聯手曼徹斯特城足球俱樂部(Manchester City Football Club)和Chess.com，推出兩位天才的獨家對話：足球界的Pep Guardiola和棋壇的Magnus Carlsen。這兩位PUMA品牌大使討論了他們職業生涯中的難忘時刻，詳細闡述了這兩項運動的策略和戰術，並與粉絲分享一些技巧和訣竅。

曾五次蟬聯世界象棋冠軍的Magnus Carlsen表示：「我從小就喜歡足球。我每天都踢球。我放學後不回家，而是留在學校踢足球。然後，我回家下棋。事實證明，我更擅長下棋，所以我堅持練習下棋。」

Pep 和 Magnus分析了具體的目標和動作，強調了耐心、策略和適應對手行動的重要性。Guardiola強調了在足球和國際比賽中控制中路的重要性，而Carlsen則指出單側進攻和創造優勢之間的相似性。他們還討論了本能和不可預測性在取得成功中的作用。

此次對話深入探討了高壓環境下的心理因素，強調了冷靜和適應能力不可或缺。雙方都分享了各自領域的見解，展示了足球和西洋棋所需要的策略性思維和技藝。Pep解釋道：「我認為你在進攻中突破防守者的方式取決於對手的移動。你必須注意對手的每一個動作，並做出相應的反應。Magnus有兩個小時的思考時間來決定下一步旗。我們只有一秒鐘的時間做出反應或做出決定。」

本次談話以反思長時間的比賽告終，Carlsen回憶起一場長達7.5小時的西洋棋比賽，Guardiola對這種奉獻和專注表示欽佩。

請在 PUMA YouTube頻道 觀看完整訪談：https://youtu.be/5gLm9KSf_RQ，亦可透過 Man City YouTube觀看。

PUMA

躋身全球首屈一指的運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球身手最迅捷的運動健將打造提升速度紀錄的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下擁有的品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷120多個國家和地區，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

曼徹斯特城足球俱樂部

曼城足球俱樂部最初成立於1880年，當時名為聖馬可西戈頓隊，1894年正式更名為曼城足球俱樂部。該俱樂部位於更廣闊的阿提哈德園區內，擁有可容納53,500人的阿提哈德體育場、可容納7,000人的Joie體育場以及城市足球學院，堪稱最先進的表演、訓練和青少年發展設施，是俱樂部男子、女子和青訓隊的主場。

曼城足球俱樂部被《品牌金融》評為全球最具價值足球俱樂部品牌，目前正在阿提哈德園區打造一流的球迷體驗和全年娛樂休閒場所。俱樂部致力以永續和對社會負責的方式運營，並確保平等、多元和包容性融入其決策過程、文化和實踐。

更多資訊請瀏覽：www.mancity.com。

CHESS.COM

Chess.com是全球一流的在線西洋棋平台，成立於2005年，致力發展西洋棋運動，幫助世界各地的西洋棋玩家樂在其中。Chess.com是西洋棋遊戲和其他西洋棋相關服務的領先提供商，囊括充滿活力的論壇和社交網路、新聞源、西洋棋學院、教練平台、戰術和謎題、直播比賽、單獨的兒童網站(http://chesskid.com)和ChessTV。2023年6月，Chess.com網被《時代》雜誌評為100大最具影響力公司之一。2023年10月，Chess.com全球會員數量超過1.5億。

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