Rubicon tätigt Anschlussinvestition in EasyGo

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Rubicon Capital Advisors ist erfreut, über seine Vermögensverwaltung („Rubicon AM“) den Erwerb einer weiteren 15,5%igen Beteiligung an der Erapid Charger Company Limited, die unter dem Namen "EasyGo" firmiert, bekannt zu geben. Damit steigt die Gesamtbeteiligung von Rubicon AM an EasyGo auf über 50 %.

EasyGo ist Irlands am schnellsten wachsender und größter privater Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EF). Sein Ladenetzwerk bietet Zugang zu über 4.000 Ladepunkten an 1.500 Standorten in Irland und Nordirland, die über die EasyGo-App zugänglich sind, die derzeit über 58.000 registrierte Abonnenten zählt.

Im Oktober kündigte EasyGo eine Kapitalerhöhung von Aviva Investors in Höhe von 30 Millionen Euro an, die für die weitere Verbreitung von Schnellladestationen in Irland und die Schaffung von 60 neuen Arbeitsplätzen eingesetzt werden soll.

Chris Kelly, Mitbegründer und CEO von EasyGo, sagte: „Wir sind sehr erfreut, Rubicon als vertrauenswürdigen Partner an unserer Seite zu haben und schätzen ihre strategische Unterstützung und ihre Finanzierungsexpertise, die dem Unternehmen in den letzten drei Jahren zu einem erheblichen Wachstum verholfen hat.“

Conor Kelly, CEO von Rubicon, erklärte: „Rubicon will einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Irland seine Klimaziele für 2030 erreicht. Angesichts der exponentiell wachsenden Verbreitung von E-Fahrzeugen ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir über eine entsprechende Infrastruktur verfügen, die nur durch die Kombination aus privaten Investitionen und der Priorisierung des Sektors durch die irische Regierung realisierbar ist.“

Über Rubicon Capital Advisors

Rubicon ist eine der weltweit führenden Investmentbanking-Gesellschaften, die sich ausschließlich auf den Sektor der nachhaltigen Infrastruktur konzentriert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat Rubicon mehr als 150 Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Energiewende, Digitaltechnik und Energieversorgung in Europa, Amerika und Asien in einem Gesamtwert von über 85 Milliarden Euro abgeschlossen.

Im Jahr 2021 wurde Rubicon AM gegründet, das sowohl aktien- als auch kreditorientierte Strategien verfolgt. Seitdem hat die Plattform drei wichtige spanische Infrastrukturunternehmen erworben und zusammen mit einem asiatischen Ankerinvestor ihren ersten Kreditfonds aufgelegt. Die Investition von Rubicon AM in EasyGo ist Teil der Growth-Equity-Strategie, die darauf abzielt, sich entwickelnde Unternehmen sowohl durch Kapitalinvestitionen als auch durch strategische Führung zu unterstützen. Die Plattform wird in den kommenden Monaten voraussichtlich weitere Investitionen tätigen.

Rubicon wird von der irischen Zentralbank reguliert, und ihre US-Tochtergesellschaft ist Mitglied der FINRA und der SIPC und als Broker-Dealer bei der SEC registriert.

www.rubiconcapitaladvisors.com

