Lifezone Metals lance une coentreprise avec Glencore pour recycler le platine, le palladium et le rhodium aux États-Unis

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM) est une entreprise moderne de métaux qui crée de la valeur tout au long de la chaîne d’approvisionnement en métaux pour batteries, de la ressource à la production et au recyclage des métaux. Chris Showalter, président-directeur général de Lifezone Metals, est satisfait d’annoncer la signature d’un accord avec une filiale de Glencore plc ((LSE: GLEN) pour un projet de recyclage du platine, du palladium et du rhodium (collectivement les métaux du groupe du platine ou « MGP ») utilisant la technologie hydrométallurgique de Lifezone Metals (« Hydromet »), qui sera basé aux États-Unis.

La phase 1 du projet pilote de confirmation a commencé à Perth, en Australie, en utilisant Hydromet pour traiter et récupérer des platinoïdes à partir de pots catalytiques automobiles usagés provenant d’une source responsable.

M. Showalter a déclaré : « Grâce à notre technologie Hydromet, nous visons à récupérer de manière responsable le platine, le palladium et le rhodium à partir de sources recyclées, d’une manière plus propre et plus efficace que ne le permettraient la fonte et le raffinage traditionnels. À la suite de notre acquisition de Simulus Labs en juillet, où nous avons acquis le groupe prééminent d’essais hydrométallurgiques et de conception technique, nous avons acquis la capacité de faire progresser simultanément notre projet de nickel Kabanga par le biais de l’étude de faisabilité définitive en cours, tout en étudiant d’autres applications importantes de notre technologie de base Hydromet. »

M. Showalter poursuit : « Avec Glencore, nous avons un partenaire de classe mondiale avec une portée de marché exceptionnelle pour aider à positionner favorablement notre coentreprise de recyclage aux États-Unis en ce qui concerne le financement et la commercialisation des platinoïdes finis. Nous prévoyons que notre programme pilote de confirmation validera davantage nos capacités Hydromet et démontrera que nous pouvons également générer des rendements économiques favorables à partir du recyclage des platinoïdes. Par ailleurs, l’installation que nous avons l’intention de construire est hautement reproductible et évolutive, ce qui est important compte tenu de l’ampleur et de la croissance rapide du marché auquel nous nous attendons dans les années à venir ».

Points forts de la coentreprise de recyclage des platinoïdes avec Glencore

Signature par Lifezone Metals et Glencore d’une feuille de conditions pour la mise en œuvre en deux phases d’une coentreprise de recyclage visant à récupérer les platinoïdes dans les pots catalytiques automobiles usagés. La coentreprise sera domiciliée aux États-Unis.

L’objectif de la coentreprise est de fournir de manière rentable des platinoïdes raffinés d’une grande pureté à partir de sources 100 % recyclées.

Lifezone met à disposition sa technologie Hydromet pour la phase 1 de pilotage de confirmation et de conception de l’installation de recyclage. Les essais sont en cours dans les laboratoires de Lifezone Metals à Perth, en Australie, et devraient être terminés au cours du premier semestre 2024.

Les coûts de la phase 1 du projet pilote de confirmation devraient s’élever à 3 millions de dollars. Les coûts d’investissement initiaux pour la phase 2 de l’installation de recyclage à l’échelle commerciale aux États-Unis devraient être d’environ 15 à 20 millions de dollars pour une installation de recyclage de MGP d’environ 115 000 onces par an.

Glencore fournira un fonds de roulement pour l’installation de recyclage à l’échelle commerciale de la phase 2 et sera l’unique fournisseur et négociant des platinoïdes raffinés.

Plan de mise en œuvre progressive de la coentreprise

Phase 1

Lifezone Metals a entamé un programme confirmatoire d’essais pilotes dans les laboratoires de Lifezone Metals à Perth, en Australie. Le programme de confirmation sera financé conjointement par Lifezone Metals et Glencore. Sur la base des résultats des essais pilotes, une étude de faisabilité sera réalisée afin de définir les taux de récupération des platinoïdes, les dépenses d’investissement et d’exploitation ainsi que les aspects économiques du projet. La décision de passer à la phase 2 dépendra des résultats des essais pilotes de confirmation de la phase 1 et des résultats de l’étude de faisabilité.

Figure 1 : Essai de filtration primaire terminé dans les laboratoires de Lifezone Metals à Perth, en Australie (novembre 2023).

Veuillez vous référer à la figure 1 dans le communiqué de presse sur notre site web ici.

Phase 2

Après avoir mené avec succès la phase 1, Lifezone Metals et Glencore financeront conjointement les dépenses d’investissement initiales nécessaires à la construction d’une installation de recyclage des platinoïdes à l’échelle commerciale.

Grâce à l’utilisation de la technologie Hydromet de Lifezone Metals, l’installation de recyclage sera l’une des premières opérations de recyclage de platinoïdes non fondus au monde et démontrera à l’échelle commerciale une méthode de recyclage des platinoïdes plus rapide, plus efficace et moins génératrice d’émissions.

Glencore fournira un fonds de roulement pour l’installation de recyclage et appliquera son expertise en matière de commercialisation à 100 % des platinoïdes recyclés.

À propos de Lifezone Metals

Lifezone Metals (NYSE : LZM) est une entreprise de métaux modernes qui crée de la valeur sur l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement des métaux, des ressources à la production et au recyclage. Notre mission est de fournir une production de métaux plus propre grâce à une plateforme évolutive soutenue par notre technologie Hydromet. Cette technologie a le potentiel d’être une alternative synonyme de réduction des émissions et des coûts à la fusion traditionnelle, ce qui nous permet de fournir de manière responsable des métaux plus propres.

Notre projet Kabanga Nickel en Tanzanie est considéré comme l’un des gisements de sulfures de nickel non développés les plus importants et à plus haute teneur au monde, avec une étude de faisabilité définitive en cours. En nous appuyant sur notre technologie Hydromet, nous travaillerons à débloquer une nouvelle source de nickel, de cuivre et de cobalt de qualité LME pour les marchés mondiaux des métaux des batteries. Chez Kabanga, nous travaillons pour permettre à la Tanzanie de réaliser une création de valeur complète et de devenir la principale source de nickel de classe 1.

