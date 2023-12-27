优信银行（Trust Bank）联手泰雷兹推出新加坡首款海洋塑料（Ocean Plastic®）银行卡

优信银行向客户提供由回收海洋塑料制成的环保信用卡和借记卡。(照片:优信银行)

优信银行向客户提供由回收海洋塑料制成的环保信用卡和借记卡。(照片:优信银行)

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 优信银行（Trust Bank）于2022年9月1日成立，是新加坡首家本土数字银行。2023年9月，成立刚满一年的优信银行已拥有超60万名客户，成为全球增长最快的数字银行之一。为尽力减少对环境的影响，优信银行与泰雷兹合作，在新加坡为其客户提供首款海洋塑料（Ocean Plastic®）银行卡。

该卡专为包括具有环保意识消费者在内的多元化客户群而设计，其70%的原料由海洋公益组织Parley for the Oceans提供的海洋塑料（Ocean Plastic®）构成1，堪称市场上生态最友好的银行卡之一。

泰雷兹的海洋塑料（Ocean Plastic®）银行卡由从沿海地区回收的PET（用于生产一次性包装瓶等产品的塑料）制成。每张卡片大约相当于一只废弃瓶子的塑料含量，这些瓶子原本会威胁本已脆弱的海洋环境。

这些卡在位于新加坡的泰雷兹数字身份与安全（DIS）制造技术中心采用业界领先的技术制造而成，该中心是泰雷兹全球最大的多模块制造工厂。这些卡还通过了卡组织的全面认证，符合包括ISO 14001和50001认证标准2在内的绿色制造流程。泰雷兹的生产流程确保从制造过程中的资源消耗和排放，再到废弃物和报废处理，每个阶段都能最大限度地减少卡片对环境的影响。

优信银行 （Trust Bank）信用卡及信贷主管Hasan Khan表示：“凭借泰雷兹在银行卡领域的可持续创新，我们很高兴能够合作推出新加坡首款海洋塑料（Ocean Plastic®）银行卡。作为一家以建设可持续发展为核心价值的数字银行，我们希望继续开拓更多的可持续解决方案，以减少我们的环境碳足迹。”

泰雷兹银行与支付业务部门负责亚太、中东及非洲区副总裁Nassir GHROUS表示：“泰雷兹很自豪能为优信银行（Trust Bank）提供支持，为其客户提供可持续的银行卡。结合泰雷兹的非接触式银行卡和网络安全技术，这些银行卡为消费者提供了无缝的支付体验，同时帮助优信银行（Trust Bank）为更清洁的海洋做出贡献。我们期待在未来几年与优信银行（Trust Bank）展开进一步合作。”

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1“Parley for the Oceans是一个全球性网络，创作者、思想家和领导人聚集在这里，提高人们对海洋之美和脆弱性的认识，并就可终止破坏海洋的项目开展合作。

2 ISO 14001涉及资源消耗、废物管理和污染处理；而ISO 50001则涉及减少能源消耗。

关于泰雷兹 作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、数字身份与安全等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。 集团每年投入约40亿欧元研发资金用于关键科技，如量子技术、边缘计算、6G和网络安全等。 泰雷兹全球77000名员工遍布68个国家，2022年集团销售收入达176亿欧元。 关于优信银行 新加坡优信银行有限公司（优信银行）由渣打银行和FairPrice集团提供支持。优信银行专为新加坡打造和开发，旨在为消费者带来数字银行的新标准，并将其与FairPrice集团广泛的全岛网络中针对日常生活费用的最佳奖励相结合。 自2022年9月推出以来，优信银行好评如潮，在前10天内就有10万名客户注册。其客户群在一年内增长到60多万，约占新加坡潜在市场的12%，使其成为世界上增长最快的数字银行之一。 优信银行的股东是渣打银行（新加坡）有限公司（简称“SCBSL”）和BetaPlus，后者是全国职工大会企业与FairPrice集团拥有的控股公司。SCBSL和BetaPlus分别持有优信银行已发行股本和实收股本的60%和40%。

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