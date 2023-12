Accord de distribution exclusif de plusieurs millions de dollars conclu entre Eutelsat OneWeb et Rawafed Libya portant sur la fourniture de services de connectivité partout en Libye

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Group (Paris:ETL) (LSE:ETL), premier opérateur de satellites GEO-LEO intégrés au monde, vient de signer un accord de distribution exclusif entre Eutelsat OneWeb, la branche d'activité du Groupe dédiée à la connectivité, et l'opérateur de télécommunications libyen Rawafed Libya for Telecommunications & Technology (RLTT), en vue du déploiement de services de connectivité à haut débit et à faible latence sur l'ensemble du territoire libyen.

Cet accord historique permet à RLTT de renforcer son partenariat avec Eutelsat Group autour d'une offre combinant des services avancés en orbite géostationnaire (GEO) et en orbite terrestre basse (LEO). Eutelsat OneWeb accordera un accès exclusif à sa constellation satellitaire en orbite terrestre basse (LEO), ce qui permettra d'assurer une couverture complète de la Libye dès début 2024. Portant sur plusieurs millions de dollars, ce contrat pluriannuel vient resserrer davantage encore les liens existants de longue date entre Eutelsat Group et RLTT.

Le nouveau partenariat prévoit le déploiement de services de connectivité à haut débit et à faible latence pour un large éventail d'applications, notamment celles liées aux activités commerciales des secteurs pétrolier et gazier, de la finance et des administrations gouvernementales. Il portera également sur le raccordement aux réseaux cellulaires des opérateurs de télécommunications et sur les besoins des organisations humanitaires en matière de connectivité à distance.

Cyril Dujardin, Co-Directeur général d'Eutelsat OneWeb, a déclaré : « Eutelsat OneWeb est née de la volonté de réunir les constellations GEO et LEO afin de répondre aux besoins croissants des marchés en matière de services intégrés par satellite, une mission que nous nous employons à accomplir, comme en témoigne le renouvellement de notre partenariat avec RLTT. À mesure que nous déployons nos services LEO aux quatre coins de la planète, la demande de connectivité à haut débit continue de croître, les clients se montrant très favorables au large éventail d’applications potentielles qu'offre la résilience accrue de nos services. En prenant appui sur nos partenariats existants, nous serons en mesure d'accroître nos parts de marché au niveau international, tout en poursuivant notre action en faveur de la lutte contre la fracture numérique à travers le monde. »

Taha Ellafi, Président de Rawafed Libya for Telecommunications & Technology, a ajouté : « Cela fait plusieurs années que nous collaborons avec Eutelsat Group dont les services de connectivité à haut débit et à faible latence sont particulièrement prisés par nos clients opérant dans les secteurs du pétrole et du gaz, du backhaul et de l’humanitaire. En associant les technologies LEO et GEO, nous sommes en mesure de satisfaire les différents besoins de nos clients sans devoir passer par une multitude de fournisseurs. Nous sommes confiants dans notre capacité à proposer des services de connectivité inégalés en Libye grâce à l'accord exclusif que nous venons de conclure avec Eutelsat. »

Cette signature s'inscrit dans le cadre de la croissance soutenue d'Eutelsat OneWeb sur les marchés africains, comme en témoigne notamment la conclusion en novembre dernier d'un accord de distribution avec NEC XON en couverture de l’Afrique sub-saharienne. Les besoins en services de connectivité sont très élevés sur le continent africain où de tels partenariats contribuent à réduire la fracture numérique en favorisant l'accès au haut débit, quelle que soit la situation géographique.

