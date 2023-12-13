Lifezone Metals宣布与Glencore成立合资企业，在美国回收铂、钯和铑

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM)是一家现代金属公司，在从资源到金属生产和回收的整个电池金属供应链中创造价值。Lifezone Metals首席执行官Chris Showalter欣然宣布，该公司与Glencore plc (LSE: GLEN)旗下的一家子公司签署了一份条款清单，将在美国利用Lifezone Metals的湿法冶金技术（简称“Hydromet”）开展一个铂、钯和铑（统称铂族金属或“PGM”）回收项目。

第一阶段的确认性试点工作已在澳大利亚珀斯展开。该试点项目利用Hydromet从来源可靠的废汽车催化转化器中处理和回收PGM。

Showalter先生表示：“通过应用我们的Hydromet技术，我们希望以比传统冶炼和精炼更清洁、更高效的方式，负责任地从再循环资源中回收铂、钯和铑。继7月份收购Simulus Labs之后，我们收获了一支卓越的湿法冶金测试和工程设计团队，这使我们能够在通过持续可行性研究推进卡班加镍项目的同时，探索我们的核心Hydromet技术的其他重要应用。”

Showalter先生继续道：“Glencore让我们拥有了一个世界级的合作伙伴，其卓越的市场影响力将帮助我们的美国回收合资企业在成品PGM的融资和营销方面占据有利地位。我们希望确认性试点项目能进一步验证我们的Hydromet能力，并证明我们也能从PGM回收中获得有利的经济回报。此外，我们打算建造的设施具有很强的可复制性和可扩展性，这一点非常重要，因为我们预计未来几年的潜在市场规模将会非常庞大并且会快速增长。”

与Glencore的PGM回收合资企业的亮点

Lifezone Metals与Glencore签署了条款清单，分两个阶段实施回收合资企业的业务计划，从废旧汽车催化转化器中回收PGM。合资企业将设在美国。

合资企业的目标是利用100%的回收资源提供高纯度的精炼PGM，并从中获利。

Lifezone将为回收设施的第一阶段确认性试点和设计提供Hydromet技术。测试工作正在Lifezone Metals位于澳大利亚珀斯的实验室进行，预计将于2024年上半年完成。

第一阶段确认性试点项目的成本预计为300万美元。位于美国的第二阶段商业规模回收设施的初始资本成本预计约为1500-2000万美元，用于建设每年能回收约11.5万盎司PGM的设施。

Glencore将为第二阶段商业规模的回收设施提供营运资本，并将成为精炼PGM的唯一承购商和销售商。

合资企业的分阶段实施计划

第一阶段

Lifezone Metals已开始在澳大利亚珀斯的Lifezone Metals实验室开展试点测试工作的确认计划。该确认计划将由Lifezone Metals和Glencore共同出资。根据试点测试结果，双方将完成一项可行性研究，概述预期的PGM回收率、资本和运营支出以及预期的项目经济效益。是否进入第二阶段将取决于第一阶段确认性试点测试工作的结果和可行性研究的结果。

图1：在澳大利亚珀斯Lifezone Metals实验室完成的初级过滤测试（2023年11月）。

点击此处，参阅我们网站新闻稿中的图1。

第二阶段

在成功完成第一阶段后，Lifezone Metals和Glencore将共同承担建设商业规模PGM回收设施所需的初始资本支出。

通过使用Lifezone Metals的Hydromet技术，该回收设施将成为全球首批非熔炼PGM回收设施之一，并将以商业规模展示一种更快、更高效、排放更少的PGM回收方法。

Glencore将为回收设施提供营运资本，并将运用其营销专业知识对所有回收的PGM进行营销。

关于Lifezone Metals

Lifezone Metals (NYSE: LZM)是一家现代金属公司，为从资源到生产和回收的整个金属供应链创造价值。我们的使命是通过以Hydromet技术为基础的可扩展平台，提供更清洁的金属生产。该技术具有替代传统冶炼技术的低排放和低成本潜力，使我们能够负责任地提供更清洁的金属。

我们在坦桑尼亚的卡班加镍矿项目被认为是世界上规模最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一，目前正在接受最终可行性研究。通过与我们的Hydromet技术相结合，我们将努力为全球电池金属市场开辟LME级镍、铜和钴的新来源。在卡班加，我们正在努力赋能坦桑尼亚在国内实现全面的价值创造，并成为下一个一级镍的主要产地。

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前瞻性陈述

本报告中的某些陈述并非历史事实，但可能被视为《1933年证券法》（修订版）、《1934年证券交易法》（修订版）以及《1995年私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”，涉及Lifezone Metals Limited及其子公司和/或附属公司的业务和财务计划、战略和前景等。

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