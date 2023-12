PUMA reúne dois gênios: Magnus Carlsen e Pep Guardiola

Short version of the full talk between two geniuses: Pep Guardiola from the football world and Magnus Carlsen from the chess world.

Magnus Carlsen and Pep Guardiola shared unforgettable moments from their careers and elaborated on strategies and tactics in both sports. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva mundial PUMA, juntamente com o Manchester City Football Club e o site Chess.com, lançaram um bate-papo exclusivo entre dois gênios: Pep Guardiola, do mundo do futebol, e Magnus Carlsen, do mundo do xadrez. Os embaixadores da PUMA falaram sobre momentos inesquecíveis de suas carreiras, elaboraram estratégias e táticas em ambos os esportes e compartilharam algumas dicas e truques com os fãs.

“ Adoro futebol, desde que era pequeno. Jogava todos os dias. Eu não voltava para casa, ficava na escola para jogar futebol. Depois, quando voltava para casa, ia jogar xadrez. Acontece que eu era melhor no xadrez, daí foi o que eu continuei fazendo”, disse Magnus Carlsen, pentacampeão mundial na modalidade.

Pep e Magnus analisaram gols e movimentos específicos, enfatizando a relevância da paciência, da estratégia e da adaptação às ações do adversário. Guardiola destacou a importância de controlar o “meio de campo” tanto no futebol quanto no xadrez, enquanto Carlsen traçou semelhanças entre atacar de um lado e criar vantagens. Eles também conversaram sobre o papel do instinto e da imprevisibilidade no sucesso.

O bate-papo aprofundou os aspectos mentais de situações de alta pressão, enfatizando a necessidade de calma e capacidade de adaptação. Ambos compartilharam conhecimentos de suas respectivas áreas, mostrando o pensamento estratégico e o domínio necessários no futebol e no xadrez. “ A forma como você tem que superar os defensores com o ataque depende da movimentação do adversário. Você deve prestar atenção ao que o oponente faz em cada movimento e reagir a isso. O Magnus tem duas horas para fazer o próximo movimento. Nós temos um segundo para reagir ou tomar uma decisão”, explicou Pep.

A conversa terminou com reflexões sobre partidas prolongadas, com Carlsen relembrando um jogo de xadrez que durou 7,5 horas e Guardiola expressando admiração por tanta dedicação e foco.

Assista à entrevista completa no canal de YouTube da PUMA: https://youtu.be/5gLm9KSf_RQ. Também está disponível no canal Man City YouTube.

