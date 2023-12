Lifezone Metals anuncia joint venture com Glencore para reciclar platina, paládio e ródio nos EUA

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM) é uma empresa de metais moderna que agrega valor em toda a cadeia de fornecimento de metais para baterias, desde a extração até a produção e reciclagem. O CEO da Lifezone Metals, Chris Showalter, tem o prazer de anunciar a assinatura de um termo de compromisso com uma subsidiária da Glencore plc (LSE: GLEN) para um projeto de reciclagem de platina, paládio e ródio (coletivamente conhecidos como metais do grupo da platina ou “PGMs”) utilizando a tecnologia hidrometalúrgica da Lifezone Metals (“Hydromet”) com sede nos EUA.

A fase 1 do piloto confirmatório foi iniciada em Perth, Austrália, usando a Hydromet para processar e recuperar PGMs de conversores catalíticos automotivos usados de fontes responsáveis.

De acordo com Chris Showalter: “ao aplicar nossa tecnologia Hydromet, pretendemos recuperar de maneira responsável a platina, o paládio e o ródio de fontes recicladas de uma maneira mais limpa e eficiente do que seria possível através da fundição e refinação tradicionais. Com a aquisição da Simulus Labs em julho, adquirimos um proeminente grupo de testes hidrometalúrgicos e projetos de engenharia, o que nos permite avançar simultaneamente com nosso Projeto de Níquel de Kabanga por meio do estudo de viabilidade definitivo, ao mesmo tempo em que investigamos outras aplicações importantes de nossa tecnologia Hydromet”.

Ainda segundo ele: "Na Glencore, encontramos um parceiro de nível mundial com alcance de mercado excepcional, o que auxiliará na posição favorável de nossa joint venture de reciclagem nos EUA em relação ao financiamento e à comercialização de PGMs acabados". Esperamos que o nosso programa piloto de confirmação valide ainda mais as capacidades da Hydromet e demonstre que também podemos gerar retornos econômicos favoráveis com a reciclagem de PGM. Além disso, a instalação que pretendemos construir é altamente replicável e escalonável, o que é importante no mercado grande e de rápido crescimento que esperamos nos próximos anos”.

Destaques da joint venture de reciclagem de PGM com a Glencore

Um termo de compromisso foi assinado pela Lifezone Metals e a Glencore para implementação em duas fases de uma joint venture de reciclagem para recuperar PGMs de conversores catalíticos automotivos usados. A joint venture terá sede nos EUA.

O objetivo da joint venture é fornecer, com lucro, PGMs refinados e de alta pureza a partir de fontes 100% recicladas.

A Lifezone está fornecendo sua tecnologia Hydromet para a fase 1 do piloto confirmatório e para o projeto da instalação de reciclagem. Os testes estão em andamento nos laboratórios da Lifezone Metals em Perth, Austrália, e devem ser concluídos no primeiro semestre de 2024.

• O custo estimado da fase 1 do projeto piloto confirmatório é de US$ 3 milhões. O custo estimado de capital inicial da instalação de reciclagem em escala comercial da fase 2 nos EUA é de aproximadamente US$ 15 a 20 milhões para uma instalação de reciclagem de aproximadamente 115.000 onças por ano de PGM.

A Glencore fornecerá uma linha de capital de giro para a instalação de reciclagem de PGMs em escala comercial da fase 2 e será a única compradora e comercializadora dos PGMs refinados.

Plano de implementação em fases da joint venture

Fase 1

A Lifezone Metals iniciou um programa confirmatório de teste piloto nos laboratórios da Lifezone Metals em Perth, Austrália. O programa confirmatório será financiado conjuntamente pela Lifezone Metals e a Glencore. Com base nos resultados dos testes piloto, será concluído um estudo de viabilidade para estimar a recuperação esperada de PGM, as despesas de capital e operacionais, além da projeção econômica do projeto. A decisão de avançar para a fase 2 dependerá dos resultados da fase 1 do teste piloto confirmatório e do estudo de viabilidade.

Figura 1: Teste de filtração primária concluído nos laboratórios da Lifezone Metals em Perth, Austrália (novembro de 2023).

Consulte a Figura 1 no comunicado à imprensa em nosso site aqui.

Fase 2

Após a conclusão bem-sucedida da fase 1, a Lifezone Metals e a Glencore financiarão conjuntamente as despesas de capital iniciais necessárias para construir uma instalação de reciclagem de PGM em escala comercial.

Com o uso da tecnologia Hydromet da Lifezone Metals, a instalação de reciclagem será uma das primeiras operações de reciclagem de PGM não fundido em todo o mundo e demonstrará, em escala comercial, um método de reciclagem de PGM mais rápido e eficiente e com menos emissões.

A Glencore fornecerá capital de giro para a instalação de reciclagem e aplicará sua expertise de marketing a 100% dos PGMs reciclados.

Sobre a Lifezone Metals

A Lifezone Metals (NYSE: LZM) é uma moderna empresa de metais que agrega valor em toda a cadeia de fornecimento de metais, desde recursos até a produção e reciclagem. Nossa missão é oferecer produção de metais mais limpos mediante uma plataforma escalável com suporte de nossa Tecnologia Hydromet. Esta tecnologia tem o potencial de ser uma alternativa com menos emissões e menor custo à fundição tradicional, que nos possibilita fornecer metais mais limpos com responsabilidade.

Acredita-se que nosso Projeto de Níquel de Kabanga, na Tanzânia, seja um dos maiores e de mais alto grau de depósitos de sulfeto de níquel não desenvolvidos do mundo, com Estudo de Viabilidade Definitivo atualmente em curso. Ao combinar com nossa Tecnologia Hydromet, iremos trabalhar para liberar uma nova fonte de níquel, cobre e cobalto de grau LME aos mercados internacionais de metais para baterias. Em Kabanga, estamos trabalhando para capacitar a Tanzânia a obter a criação total de valor no país e se tornar a próxima fonte principal de níquel Classe 1.

www.lifezonemetals.com

Declarações Prospectivas

Certas declarações aqui feitas não são fatos históricos, mas podem ser consideradas "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado e das disposições de "porto seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 relativamente, entre outros fatores, aos planos, estratégias e perspectivas, tanto comerciais como financeiras, da Lifezone Metals Limited e de suas subsidiárias e/ou afiliadas.

Em geral, as declarações prospectivas são acompanhadas por palavras como "acreditar", "pode", "irá", "estimar", "continuar", "antecipar", "pretender", "esperar", "deveria", "iria", "planejar", "prever", "potencial", "parecer", "buscar", "futuro", "perspectiva" ou os negativos destes termos ou variações dos mesmos ou terminologia semelhante ou expressões que prevejam ou indiquem eventos futuros ou tendências ou que não sejam declarações de questões históricas; sempre que a ausência destes não signifique que uma declaração não seja prospectiva. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre eventos futuros, resultados futuros estimados ou antecipados da Lifezone Metals, oportunidades futuras para a Lifezone Metals, incluindo a eficácia da tecnologia hidrometalúrgica da Lifezone Metals (Tecnologia Hydromet) bem como o desenvolvimento e processamento de recursos minerais no Projeto de Kabanga, além de outras declarações que não são fatos históricos.

Estas declarações se baseiam em expectativas atuais da administração da Lifezone Metals, não sendo previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são indicadas apenas para finalidades ilustrativas e não se destinam a servir a, nem devem ser consideradas por qualquer investidor como uma garantia, uma segurança, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão fora do controle da Lifezone Metals e de suas subsidiárias. Estas declarações estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas quanto aos negócios da Lifezone Metals, sendo que os resultados reais podem diferir materialmente. Estes riscos e incertezas envolvem, mas não estão limitados a: condições econômicas, políticas e empresariais gerais, incluindo, entre outras, perturbações econômicas e operacionais, inflação mundial e aumentos de custos de materiais e serviços; falha em estabelecer reservas minerais e recursos minerais, classificação e recuperação de metais e/ou minerais extraídos, sucesso de futuras explorações, confiabilidade da amostragem e dos dados, sucesso de qualquer trabalho de teste, custos de capital e operacionais com variação significativa das estimativas, atrasos na obtenção ou falhas em receber aprovações governamentais, ambientais ou outras aprovações de projetos necessárias, alterações nas regulamentações governamentais, legislação e taxas de impostos, inflação, mudanças nas taxas de câmbio e na disponibilidade de divisas, flutuações nos preços das commodities, atrasos no desenvolvimento de projetos e outros fatores; o resultado de quaisquer processos judiciais que possam ser instaurados contra a Lifezone Metals referentes à combinação de negócios ou de outro modo; incapacidade de concretizar os benefícios previstos da combinação de negócios, incluindo dificuldade na integração dos negócios da LHL e da GoGreen; riscos referentes à implementação dos negócios da Lifezone Metals, à eficácia da Tecnologia Hydromet e ao calendário dos marcos comerciais esperados; desenvolvimento e processamento de recursos minerais pela Lifezone Metals no Projeto de Kabanga; efeitos da concorrência nos negócios da Lifezone Metals; a capacidade da Lifezone Metals de executar sua estratégia de crescimento, gerenciar o crescimento de modo rentável e manter seus principais funcionários; a capacidade da Lifezone Metals de atingir e manter a lucratividade, melhorar resultados operacionais e financeiros futuros, bem como cumprir as leis e regulamentos aplicáveis aos negócios da Lifezone; a volatilidade do preço de negociação das ações ordinárias da Lifezone; a capacidade da Lifezone de continuar atendendo aos padrões de cotação aplicáveis da NYSE; a capacidade da Lifezone de manter a cotação de seus títulos em uma bolsa de valores nacional dos EUA; custos referentes à combinação de negócios; e outros riscos a serem detalhados com periodicidade em apresentações junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

A lista anterior de fatores de risco não é exaustiva. Pode haver riscos adicionais que a Lifezone Metals no momento não conhece ou que a Lifezone Metals atualmente acredita serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disto, as declarações prospectivas indicam expectativas, planos ou previsões da Lifezone Metals sobre visões e eventos futuros na data desta comunicação. A Lifezone Metals antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Lifezone Metals mudem. Contudo, embora a Lifezone Metals possa optar por atualizar estas declarações prospectivas no futuro, a Lifezone Metals se isenta especificamente de qualquer obrigação de fazer o mesmo.

Não se deve confiar que estas declarações prospectivas representem avaliações da Lifezone Metals em qualquer data posterior à data desta comunicação. Como consequência, não deve ser depositada confiança indevida nas declarações prospectivas. Nada aqui deve ser considerado como uma representação por qualquer pessoa de que as declarações prospectivas aqui definidas serão obtidas ou que qualquer um dos resultados contemplados em tais declarações prospectivas será atingido. Você não deve depositar confiança indevida nas declarações prospectivas contidas nesta comunicação, as quais estão baseadas em informações disponíveis a nós na data em que foram feitas e qualificadas em sua totalidade por referência às declarações de precaução aqui contidas.

Exceto quando exigido de outro modo pela lei aplicável, nos isentamos de qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva para refletir modificações em suposições ou fatores subjacentes, novas informações, dados ou métodos, eventos futuros ou outras alterações após a data desta comunicação, exceto segundo exigido pela lei aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.