Studenti internazionali in visita presso China Eastern Airlines

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--L'8 dicembre, quasi 30 studenti provenienti da sette Paesi, tra cui Germania, Italia e Paesi Bassi, hanno effettuato una visita di studio di un giorno presso la China Eastern Airlines. Questi studenti hanno avuto l'opportunità di conoscere e sperimentare a fondo il fascino della cultura dell'aviazione.

Durante il viaggio studio, gli studenti hanno visitato il simulatore dell'Airbus A350: a bordo hanno sperimentato il lavoro del pilota nella cabina di pilotaggio attraverso la simulazione di volo e hanno avuto una visione a volo d'uccello del magnifico scenario della Terra. Inoltre, hanno partecipato a un'ispezione immersiva dell'aeromobile in VR, una tecnologia che ha permesso loro di trovarsi nell’apron e di ispezionare le parti dell'aeromobile in dettaglio. In questo modo, hanno acquisito una comprensione più approfondita della struttura e dei principi operativi dell'aereo e sono stati informati sulla preparazione professionale all'aeronavigabilità prima del volo. Nella sessione di Air Service Skills Training, gli studenti hanno avuto l'opportunità di assumere il ruolo di assistenti di volo e di imparare come fornire un servizio di qualità ai passeggeri, come gestire le emergenze, come fornire servizi di catering e come garantire comfort e sicurezza ai passeggeri.

Grazie a questa attività, gli studenti non solo hanno imparato a conoscere la struttura e il funzionamento di un aereo, ma hanno anche sperimentato il fascino del servizio aereo. Tutti hanno dichiarato che il viaggio di studio ha permesso loro di comprendere meglio l'aviazione e ha stimolato il loro interesse per questo settore.

Durante i momenti di confronto, gli studenti di sette Paesi hanno parlato delle loro impressioni e condiviso le loro storie, agevolando la comprensione reciproca e avvicinandosi l'uno all'altro. Grazie a questa attività, questi studenti hanno stretto una profonda amicizia e hanno fatto tesoro di una preziosa esperienza. Infine, China Eastern Airlines ha donato un regalo speciale a ogni studente: un souvenir culturale e creativo dell'aviazione.

Secondo quanto riferito, China Eastern Airlines ha collegamenti diretti con 86 destinazioni al di fuori della Cina, collegando 31 Paesi e regioni in tutto il mondo. Con l'alleanza SkyTeam, la rete di rotte di China Eastern Airlines raggiunge 1.050 destinazioni in 166 Paesi e regioni in tutto il mondo, e la società ha più di 100 filiali nazionali e all'estero in tutto il mondo.