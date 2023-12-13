Lifezone Metals宣布與Glencore成立合資企業，在美國回收鉑、鈀和銠

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM)是一家現代金屬公司，在從資源到金屬生產和回收的整個電池金屬供應鏈中創造價值。Lifezone Metals執行長Chris Showalter欣然宣布，該公司與Glencore plc (LSE: GLEN)旗下的一家子公司簽署了一份投資條件書，將在美國利用Lifezone Metals的濕法冶金技術（簡稱「Hydromet」）展開一個鉑、鈀和銠（統稱鉑族金屬或「PGM」）回收專案。

第一階段的確認性試點工作已在澳洲珀斯展開。該試點專案利用Hydromet從來源可靠的廢汽車催化轉化器中處理和回收PGM。

Showalter先生表示：「透過應用我們的Hydromet技術，我們希望以比傳統冶煉和精煉更清潔、更高效的方式，負責任地從再循環資源中回收鉑、鈀和銠。繼7月份收購Simulus Labs之後，我們將一支卓越的濕法冶金測試和工程設計團隊攬至麾下，這使我們能夠在透過持續可行性研究推進卡班加鎳專案的同時，探索我們的核心Hydromet技術的其他重要應用。」

Showalter先生繼續道：「Glencore讓我們擁有了一個世界一流的合作夥伴，其卓越的市場影響力將協助我們的美國回收合資企業在成品PGM的融資和行銷方面佔據有利地位。我們希望確認性試點專案能進一步驗證我們的Hydromet能力，並證明我們也能從PGM回收中獲得有利的經濟回報。此外，我們打算建造的設施具有很強的可複製性和可擴充性，這一點非常重要，因為我們預期未來幾年的潛在市場規模將會非常龐大並且會快速成長。」

與Glencore的PGM回收合資企業的亮點

Lifezone Metals與Glencore簽署了投資條件書，分兩個階段實施回收合資企業的業務計畫，從廢舊汽車催化轉化器中回收PGM。合資企業將設在美國。

合資企業的目標是利用100%的回收資源提供高純度的精煉PGM，並從中獲利。

Lifezone將為回收設施的第一階段確認性試點和設計提供Hydromet技術。測試工作正在Lifezone Metals位於澳洲珀斯的實驗室進行，可望於2024年上半年完成。

第一階段確認性試點專案的成本預期為300萬美元。位於美國的第二階段商業規模回收設施的初始資本成本預期約為1500-2000萬美元，用於建設每年能回收約11.5萬盎司PGM的設施。

Glencore將為第二階段商業規模的回收設施提供營運資本，並將成為精煉PGM的唯一承購商和銷售商。

合資企業的分階段實施計畫

第一階段

Lifezone Metals已開始在澳洲珀斯的Lifezone Metals實驗室展開試點測試工作的確認計畫。該確認計畫將由Lifezone Metals和Glencore共同出資。根據試點測試結果，雙方將完成一項可行性研究，概述預期的PGM回收率、資本和營運支出以及預期的專案經濟效益。是否進入第二階段將取決於第一階段確認性試點測試工作的結果和可行性研究的結果。

圖1：在澳洲珀斯Lifezone Metals實驗室完成的初級過濾測試（2023年11月）。

點選此處，參閱我們網站新聞稿中的圖1。

第二階段

在成功完成第一階段後，Lifezone Metals和Glencore將共同承擔建設商業規模PGM回收設施所需的初始資本支出。

透過使用Lifezone Metals的Hydromet技術，該回收設施將成為全球首批非熔煉PGM回收設施之一，並將以商業規模展示一種更快、更高效、排放更少的PGM回收方法。

Glencore將為回收設施提供營運資本，並將運用其行銷專業知識對所有回收的PGM進行行銷。

關於Lifezone Metals

Lifezone Metals (NYSE: LZM)是一家現代金屬公司，為從資源到生產和回收的整個金屬供應鏈創造價值。我們的使命是透過以Hydromet技術為基礎的可擴充平台，提供更清潔的金屬生產。該技術具有替代傳統冶煉技術的低排放和低成本潛力，使我們能夠負責任地提供更清潔的金屬。

我們在坦尚尼亞的卡班加鎳礦專案被認為是世界上規模最大、品位最高的未開發硫化鎳礦床之一，目前正在接受最終可行性研究。透過與我們的Hydromet技術相結合，我們將努力為全球電池金屬市場開闢LME級鎳、銅和鈷的新來源。在卡班加，我們正在努力賦能坦尚尼亞在國內實現全面的價值創造，並成為下一個一級鎳的主要產地。

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前瞻性陳述

本報告中的某些陳述並非歷史事實，但可能被視為《1933年證券法》（修訂版）、《1934年證券交易法》（修訂版）以及《1995年私人證券訴訟改革法》中的「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，涵蓋Lifezone Metals Limited及其子公司和/或附屬公司的業務和財務計畫、策略和前景等。

前瞻性陳述一般會使用「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「會」、「計畫」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」等詞語或這些詞語的否定詞或其變體或類似的術語或表述，這些詞語或表述預測或顯示未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的表述；但不使用這些詞語並不意味著表述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件的陳述、Lifezone Metals估計或預期的未來業績、Lifezone Metals的未來機會，包括Lifezone Metals濕法冶金技術（Hydromet技術）的有效性和卡班加專案礦產資源的開發和加工，以及其他不屬於歷史事實的陳述。

這些陳述依據Lifezone Metals管理層當前的預期，並非對實際業績的預測。提供這些前瞻性陳述僅用於說明目的，不作為也不得被任何投資人依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況很難或不可能被預測，也會與假設不同。許多實際事件和情況超出了Lifezone Metals及其子公司的控制範圍。這些陳述受制於有關Lifezone Metals業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟、政治和商業狀況，包括但不限於經濟和營運中斷、全球通貨膨脹以及材料和服務成本上升；取樣的可靠性，任何測試工作的成功，資本和營運成本與預估值的顯著差異，獲取所需的政府、環境或其他專案核准的延遲或失敗，政府法規、立法和稅率的變化，通貨膨脹，匯率和外匯供應的變化，大宗商品價格的波動，專案開發的延遲以及其他因素，以及可能就業務合併或其他原因針對Lifezone Metals提起的任何法律訴訟的結果；與Lifezone Metals業務推廣、Hydromet技術的有效性以及預期業務里程碑的時機相關的風險；競爭對Lifezone Metals業務的影響；Lifezone Metals執行其成長策略、有效管理成長和留住其關鍵員工的能力；Lifezone Metals實現並保持盈利的能力；提升未來的營運和財務業績；遵守適用於Lifezone業務的法律法規；Lifezone繼續符合紐約證券交易所適用的上市標準的能力；Lifezone保持其證券在美國國家證券交易所上市的能力；與業務合併相關的成本；以及將在向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中不時詳述的其他風險。

上述風險因素並非詳盡無遺。Lifezone Metals目前不知道或認為不重要的其他風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果出現不同。此外，前瞻性陳述提供了截至本資訊發布之日Lifezone Metals對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Lifezone Metals預期，後續事件和發展將導致Lifezone Metals的評估發生變化。然而，儘管Lifezone Metals可能會選擇在未來更新這些前瞻性陳述，但Lifezone Metals明確表示沒有義務這樣做。

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