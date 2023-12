Aegis Software et Arch Systems annoncent leur partenariat pour digitaliser l’amélioration continue dans la fabrication

HORSHAM, Pa. et PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Aegis Software, fournisseur mondial de logiciels de gestion des opérations de fabrication (MOM/MES), et Arch Systems®, le fournisseur leader de données et d’analyses pour les opérations de fabrication, annoncent un partenariat novateur dédié à la digitalisation de l’amélioration continue pour la fabrication.

L'excellence dans la fabrication repose sur une identification proactive des problèmes, et une mise en place toute aussi proactive de mesures correctives. Pour les identifier de manière performante, il est crucial de bénéficier d’analyses générées par une palette de données toute en largeur et en profondeur. Les mesures correctives dépendent des informations révélatrices disponibles au sein de ces analyses, pour ensuite assurer que les mesures correspondantes soient prises dans l’atelier. Ce qui fait la différence entre les organisations de calibre international et les autres, est la rapidité avec laquelle un fabricant passe de l’identification d’un problème à l’action pour corriger celui-ci, ainsi que l’efficacité des mesures prises.

Aegis et Arch ont noué ce partenariat afin de fournir un AI Copilot inédit, qui guide les fabricants vers les mesures appropriées et, s’ils le souhaitent, concrétisent ces mesures directement dans l’atelier avec FactoryLogix®. Cela leur permet d’accélérer l’amélioration continue de manière bien plus rapide que ce qu’il leur est possible de faire seuls, même avec les meilleurs experts en place.

Les sources de données d’Arch sont renforcées par les informations contextualisées fournies par FactoryLogix d’Aegis concernant les interactions entre le design produit et les opérateurs. L’Insight Engine d’Arch est donc encore plus puissant afin de suggérer des améliorations ciblées pour les opérations et les processus. Les résultats de ces mesures sont ensuite disponibles pour les deux systèmes Arch et Aegis, afin d’évaluer l’efficacité des mesures correctives mises en place. Il s’agit d’une utilisation inédite de l’Intelligence Artificielle (IA) pour la fabrication, qui exploite une quantité de données plus large qu’il n’était possible précédemment, tout en permettant d’agir sur le process physique et ainsi engendrer une amélioration tangible.

Andrew Scheuermann, CEO d’Arch Systems, déclare à propos du partenariat: « les clients utilisant ArchFX aujourd’hui atteignent des niveaux inédits de compréhension et d’informations utiles afin d’améliorer leurs usines. Ce partenariat permettra à nos clients communs de mieux détecter et aligner les modèles et les tendances dans leurs données, ce qui les mène à des actions spécifiques pour s’améliorer. Les fabricants attendent avec impatience ce AI Copilot qui stimulera les mesures intelligentes pour leur entreprise. Nous avons donc franchi le pas vers une étape décisive dans ce sens, car l’outil intègre les actions intelligentes dérivées des données précédemment engrangées par le MES, avec les systèmes d’analyse et d’IA. Et la nouvelle valeur que va procurer cette approche n’en est qu’à ses débuts. »

Le CEO d’Aegis Software, Jason Spera, précise: « notre concept technologique est clair : favoriser des opérations s’améliorant de manière autonome est un aspect unique et fondamental de l’Industrie 4.0. Ce partenariat répond à un besoin que nous avons décelé auprès du marché à mesure que le digital s’est imposé dans l’industrie, à la question "comment puis-je mieux exploiter toutes ces données provenant de mes opérations, afin d’amener mon entreprise à une plus grande réussite?". Cette solution apporte au marché un AI Copilot capable d’aller au-delà des données et des analyses, afin d’apporter une amélioration concrète aux opérations, que ce soit par le biais des opérateurs de l’usine, ou directement via leur système de pilotage de la production (MES). »

À propos d’Aegis Software

Aegis Software propose une plate-forme MES (Manufacturing Execution System) complète et flexible de bout en bout, offrant aux industriels la performance, la flexibilité, le contrôle et la visibilité dont ils ont besoin. Ayant son siège aux Etats-Unis, Aegis bénéficie de succursales commerciales et dédiées au support en Allemagne, au Royaume-Uni et en Chine, et s’associe à plus de 37 fournisseurs d'équipements de fabrication. Depuis sa création, Aegis a aidé plus de 2200 usines des secteurs militaire, aérospatial, électronique, médical et automobile afin de leur assurer un développement rapide et continu de la plus haute qualité tout en réduisant leurs coûts opérationnels. Pour en savoir plus, consultez notre site internet: https://www.aiscorp.com/fr. Rapidité, contrôle et visibilité pour la fabrication.

Note : FactoryLogix est une marque déposée de Aegis Industrial Software. Tous les autres noms de sociétés et de produits contenus dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

À propos d’Arch Systems

Arch a constitué la plus grande collaboration d’experts de l’industrie, travaillant en équipe avec des scientifiques de la donnée, afin de cartographier de manière constante les nouveaux signaux provenant de données bourdonnantes, et de les ajouter à la bibliothèque grandissante d’informations exploitables. Ces informations modifient la manière dont les fabricants résolvent leurs problèmes les plus complexes, leur permettant de simplifier et d’harmoniser les mesures prises dans l’atelier mais aussi au sein du management. La plateforme ArchFX procure la connectivité machine, la gestion des données et les informations perfectionnées nécessaires à l’accomplissement de la transformation digitale pour toute l’organisation d’un fabricant.