Banco de la República de Colombia e ACI Worldwide se juntam para viabilizar pagamentos instantâneos na Colômbia

MIAMI e BOGOTÁ, Colômbia--(BUSINESS WIRE)--O Banco Central da Colômbia, Banco de la República, anunciou hoje que está se juntando à ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), líder global em software de pagamentos críticos em tempo real, para construir um novo ecossistema de pagamentos em tempo real doméstico como parte de um projeto de transformação bancária em todo o país.

O Banco Central utilizará a Infraestrutura Central Digital da ACI, que é parte da premiada, ACI Enterprise Payments Platform, para construir a Infraestrutura Central de um esquema interoperável em todo o país, que inclui liquidação centralizada, gestão de chaves e endereçamento (proxy/alias) e outros serviços para os esquemas de Pagamentos instantâneos já existentes. O projeto está programado para entrar em operação em 2025 e todos os sistemas de pagamento instantâneos, em operação ou futuros, precisarão se conectar ao novo ecossistema a ser construído.

“Estamos entusiasmados com a jornada de modernização do sistema de pagamento instantâneos que embarcamos em conjunto com a ACI Worldwide, líder global em pagamentos em tempo real”, disse Leonardo Villar, Gerente Geral do Banco Central da Colômbia. “Será o primeiro esquema na América Latina construído através de consenso e colaboração de todos os stakeholders presentes no ecossistema de pagamentos – governo, reguladores, bancos privados e o Banco Central têm trabalhado conjuntamente com o objetivo de trazer os benefícios da modernização do pagamento instantâneo para consumidores e empresas colombianas.”

“Com a tecnologia de última geração fornecida pela ACI Worldwide, estamos em uma posição sólida para impulsionar a transformação digital do ecossistema de pagamentos da Colômbia como parte de nossa jornada rumo a uma economia moderna, digital e financeiramente inclusiva”, continuou Villar.

A Colômbia, assim como outros países da região, está preparada para obter benefícios econômicos significativos para empresas e consumidores com a adoção do pagamento instantâneo. Os pagamentos em tempo real melhoram a eficiência geral do mercado e impulsionam o crescimento econômico. Os países que adotam com sucesso essa modalidade de pagamentos em tempo real podem esperar um crescimento anual adicional do PIB de até 2%, de acordo com um relatório publicado pela ACI em parceria com a GlobalData e o Centre of Economics and Business Research (Cebr).

De acordo com o relatório 2023 Prime Time for Real-Time da ACI, as transações de pagamentos em tempo real na 4º maior economia da América Latina devem saltar de 15 milhões em 2022 para 92 milhões em 2027, um CAGR de 43,4% em cinco anos. Esses números devem aumentar significativamente quando o novo esquema estiver operacional.

“Parabenizamos o Banco Central da Colômbia por sua decisão de adotar tecnologias inovadoras, sua habilidade em alcançar consenso entre todos os stakeholders no ecossistema de pagamentos e sua determinação em impulsionar mudanças e transformações em uma velocidade deslumbrante”, disse Leonardo Escobar, Diretor da ACI Worldwide para a América Latina. “Os pagamento instantâneos melhoram a liquidez no sistema financeiro e a eficiência geral do mercado na economia. Agora, a Colômbia tem uma incrível oportunidade de impulsionar o crescimento econômico e e promover a inclusão financeira com a ajuda desse sistema.”

“A ACI Worldwide tem um histórico singular de sucesso na criação de esquemas em tempo real no mundo inteiro, ajudando bancos, fintechs e outros provedores de serviços de pagamento a se conectarem aos esquemas e oferecerem serviços financeiros novos e inovadores para consumidores e empresas”, comentou Federico Vilanova, Diretor da ACI Worldwide para América Latina de Língua Espanhola. “Estamos confiantes de que nossas soluções de software já conhecidas e resilientes contribuirão para o sucesso do novo esquema pagamento instantâneos da Colômbia.”

A ACI atualmente alimenta 25 esquemas em tempo real domésticos e pan-regionais em seis continentes, incluindo nove infraestruturas centrais, fornecendo soluções para bancos centrais, bancos participantes, fintechs e outros provedores de serviços de pagamento. No plano global, a ACI abrange cerca de um terço dos países que oferecem serviços de pagamentos em tempo real, alcançando cerca de 1,8 bilhão de pessoas atendidas por várias organizações, incluindo governos centrais, redes de pagamento, bancos, instituições financeiras e empresas fintech.

