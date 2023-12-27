優信銀行(Trust Bank)聯手泰雷茲推出新加坡首款海洋塑料(Ocean Plastic®)銀行卡

優信銀行向客戶提供由回收海洋塑料製成的環保信用卡和借記卡。(照片:優信銀行)

優信銀行向客戶提供由回收海洋塑料製成的環保信用卡和借記卡。(照片:優信銀行)

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 優信銀行 (Trust Bank) 於2022年9月1日成立，是新加坡首家本土數字銀行。2023年9月，成立剛滿一年的優信銀行已擁有超60萬名客戶，成為全球增長最快的數字銀行之一。為盡力減少對環境的影響，優信銀行與泰雷茲合作，在新加坡為其客戶提供首款海洋塑料(Ocean Plastic®)銀行卡。

此卡專為包括具有環保意識消費者在內的多元化客戶群而設計，其70%的原料由海洋公益組織Parley for the Oceans1提供的海洋塑料(Ocean Plastic®)構成，堪稱市場上生態最友好的銀行卡之一。

泰雷茲的海洋塑料(Ocean Plastic®)銀行卡由從沿海地區回收的PET(用於生產一次性包裝瓶等產品的塑料)製成。每張卡片大約相當於一只廢棄瓶子的塑料含量，這些瓶子原本會威脅本已脆弱的海洋環境。

這些卡在位於新加坡的泰雷茲數字身份與安全(DIS)製造技術中心采用業界領先的技術製造而成，該中心是泰雷茲全球最大的多模組製造工廠。這些卡還通過了卡組織的全面認證，符合包括ISO 14001和50001認證標準2在內的綠色製造流程。泰雷茲的生產流程確保從製造過程中的資源消耗及排放再到廢物和報廢處理，每個階段都能最大限度地減少卡片對環境的影響。

優信銀行 (Trust Bank) 信用卡及信貸主管Hasan Khan 表示：「憑藉泰雷茲在銀行卡領域的可持續創新，我們很高興能夠合作推出新加坡首款海洋塑料(Ocean Plastic®)銀行卡。作為一家以建設可持續發展為核心價值的數字銀行，我們希望繼續開拓更多的可持續解決方案，以減少我們的環境碳足跡。」

泰雷茲銀行與支付業務部門負責亞太、中東及非洲區副總裁Nassir GHROUS表示：「泰雷茲很自豪能為優信銀行(Trust Bank)提供支持，為其客戶提供可持續的銀行卡。結合泰雷茲的非接觸式銀行卡和網絡安全技術，這些卡為消費者提供了無縫的支付體驗，同時幫助優信銀行(Trust Bank)為更清潔的海洋做出貢獻。我們期待在未來幾年與優信銀行(Trust Bank) 展開進一步合作。」

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1 Parley for the Oceans是一個全球性網絡，創作者、思想家和領導人聚集在這裡，提高人們對海洋之美和脆弱性的認識，並就可終止破壞海洋的項目開展合作。

2 ISO 14001涉及資源消耗、廢物管理和汙染處理；而ISO 50001則涉及減少能源消耗。

關於泰雷茲 作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲（泛歐證券交易所代碼：HO）專註於航空、航天、數字身份與安全等領域，為構建一個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。 集團每年投入約40億歐元研發資金用於關鍵科技，如量子技術、邊緣計算、6G和網絡安全等。 泰雷茲全球77,000名員工遍布68個國家，2022年集團銷售收入達176億歐元。 關於優信銀行 新加坡優信銀行有限公司(優信銀行)由渣打銀行和FairPrice集團提供支持。優信銀行專為新加坡打造和開發，旨在為消費者帶來數字銀行的新標準，並將其與FairPrice集團廣泛的全島網絡中針對日常生活費用的最佳獎勵相結合。 自2022年9月推出以來，優信銀行好評如潮，在前10天内就有10萬名客戶註冊。其客戶群在一年內增長到60多萬，約占新加坡潛在市場的12%，使其成為世界上增長最快的數字銀行之一。 優信銀行的股東是渣打銀行(新加坡)有限公司(簡稱「SCBSL」)和BetaPlus，後者是全國職工大會企業與FairPrice集團擁有的控股公司。SCBSL和BetaPlus分別持有優信銀行已發行股本和實收股本的60%和40%。

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數字身份與安全

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