PUMA让Magnus Carlsen和Pep Guardiola两位天才展开对话

Magnus Carlsen和Pep Guardiola分享了他们职业生涯中的难忘时刻，并详述了这两项运动的战略战术。(照片：美国商业资讯）

Magnus Carlsen和Pep Guardiola分享了他们职业生涯中的难忘时刻，并详述了这两项运动的战略战术。(照片：美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球体育用品公司PUMA携手曼城足球俱乐部和Chess.com，发起了两位天才之间的独家对话：他们是足球球员Pep Guardiola和国际象棋棋手Magnus Carlsen。这两位PUMA形象大使讨论了他们职业生涯中的难忘时刻，详述了这两项运动的战略战术，并与粉丝们分享了一些技巧和窍门。

五夺世界国际象棋冠军的Magnus Carlsen说道：“ 我从小就喜欢足球，每天都踢球。我放学后不回家，留在学校踢足球，然后才回家下棋。结果我发现我棋下得更好，所以就继续下棋了。”

Pep Guardiola和Magnus Carlsen分析了具体的目标和动作，强调了耐心、策略和适应对手行动的重要性。Guardiola重点指出了在足球和国际象棋中控制中路是关键，Carlsen总结了单边进攻和创造优势之间的相似之处。他们还讨论了本能和不可预测性在取得成功中的作用。

对话深入探讨了高压情况下的心理问题，强调了冷静和适应能力的必要性。两人分享了各自领域的见解，展示了足球和国际象棋所需的战略思维和精湛技艺。Guardiola表示：“ 我认为，在进攻中引开防守球员的方式取决于对手的跑动。你必须关注对手的每一个动作，并对此做出反应。Magnus有两个小时的时间想下一步棋，我们用一秒钟来做出反应或决定。”

对话的最后是对超长比赛的讨论，Carlsen回忆了一场长达7.5小时的国际象棋比赛，Guardiola对他的专注表示钦佩。

访问PUMA的官方YouTube频道，观看完整访谈视频：https://youtu.be/5gLm9KSf_RQ，也可在曼城足球俱乐部YouTube频道上观看。

PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB

曼城足球俱乐部成立于1880年，最初名为“圣马可的西戈顿”（St. Mark's West Gorton），1894 年正式更名为曼城足球俱乐部。曼城俱乐部位于阿提哈德体育基地，其中包括了可容纳53,500人的阿提哈德球场、可容纳7,000人的巧儿宜球场和城市足球学院，后者是最先进的表演、训练和青少年发展设施，是曼城青年精英队、女队以及各年龄梯队的主场。

曼城被Brand Finance评为全球最具价值的足球俱乐部品牌，目前正将阿提哈德体育基地打造成一流的球迷体验和全年娱乐休闲中心。俱乐部致力于以可持续和对社会负责的方式运营，并确保将平等、多元和包容融入其决策过程、文化和实践中。

如需了解更多信息，请访问www.mancity.com。

CHESS.COM

Chess.com是全球领先的线上国际象棋平台，成立于2005年，致力于发展国际象棋运动并帮助世界各地的国际象棋玩家享受下棋的乐趣。Chess.com是国际象棋游戏和其他国际象棋相关服务的领先供应商，其中包括活跃的论坛和社交网络、新闻推送、国际象棋学院、教练平台、战术和解谜、直播联赛、独立的儿童网站（http://chesskid.com）以及ChessTV。2023年6月，Chess.com被《时代》杂志评为100家最具影响力的公司之一。2023年10月，Chess.com的全球会员人数超过1.5亿。

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