Toowoomba区议会通过Boomi强化数字服务流程

澳大利亚悉尼和布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能连接和自动化领先企业Boomi™今天宣布，Toowoomba区议会已实施Boomi平台来简化向居民提供数字服务并推动物联网（IoT）水务基础设施项目等关键举措。

Toowoomba区议会（TRC）位于澳大利亚昆士兰州东南部，超过18万名居民居住在此地区。该议会目前正在进行体验推动模式的的技术转型，利用数据改善居民的数字服务，包括维护请求、缴纳水费、管理开发申请等等。

TRC高级集成开发人员Mark Godfrey表示：“社区服务必须与当地人的数字生活相辅相成。社区服务要及时并且方便居民获取，同时也要便于议会工作人员轻松维护。我们要实施的数据基础设施能对整个议会辖区所发生的事情形成共识，从而顺利进行相关流程，并使我们能够更快地响应社区需求并降低组织风险。”

TRC用Boomi平台取代了手动点对点集成，并使用该平台连接关键业务应用程序，包括其电子文档管理系统、企业资源规划软件、人员、财产和监管软件、房地产开发门户、智能停车系统、垃圾处理系统。随着数据孤岛和信息重复的消除，TRC简化了几个面向公众的流程，包括房地产开发文档。

Godfrey表示，“过去居民上网报告文件丢失后，IT团队要进行调查并手动修改系统，这需要几个小时。但现在我们不再让过时的流程影响我们与居民的交流，也不能让它阻碍我们的治理。

借助Boomi的服务，我们能够确保公众随时可以查阅开发文件，满足了州政府要求。同时，我们还更深入地了解了居民与我们的互动方式。从获取公众请求的指标到发出提醒，我们能够实时响应文档需求并及时解决问题。这让技术改进拥有重要意义，即不仅IT部门取得进步，也实现人员和流程的提升。”

作为其智能基础设施战略的组成部分，TRC还正在进行水务基础设施重大更新。

Godfrey表示：“未来三年，我们将拆除超过6.4万个家庭和企业的水表，并用智能表计取代老化的基础设施。 Boomi的智能低代码平台不依赖手动抄表，而是与我们的物联网合作伙伴Iota Services同步，从而提取仪表数据并确保信息流传输到所需位置。”

展望未来，TRC将使用Boomi的流程自动化解决方案Flow提升居民的整体体验，其中包括开发直接借记请求等在线申请表格。居民现在必须下载、签署和扫描纸质申请表格，然后工作人员手动对这些请求文件进行分类。 Boomi Flow将通过数字签名和自动化内部分类来简化流程。

TRC还将通过其他Flow项目在单一界面内提供居民的全面信息。TRC员工能够全面了解从所列宠物和注册财产到差饷支付的所有信息，从而更快地回应居民查询，并深入了解居民需求。

Boomi澳大利亚和新西兰总监Nathan Gower表示：“澳大利亚人希望组织机构能够提供最优质的数字服务，这种期望已经扩展到管理其居住地的议会。居民无法容忍复杂的流程。 Boomi帮助TRC消除低效流程并更好地满足其地区的具体要求，同时对花费的纳税人钱财负责。”

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