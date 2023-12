KIEV, Oekraïne & SANKT AUGUSTIN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--De twee toonaangevende experts in onderzoek naar ultragrote chemische ruimten gemaakt op aanvraag, slaan de handen in elkaar om een nieuw tijdperk in de ontdekking van geneesmiddelen in te zetten. Enamine, een belangrijke provider van chemische stoffen voor onderzoeksdoeleinden, en de software-innovator BioSolveIT gaan officieel samen in zee om 's werelds meest volledige platform voor de verkenning van chemische ruimten tot stand te brengen. Dit strategische partnerschap is bedoeld om het landschap van chemisch onderzoek opnieuw vorm te geven, waarbij ongeëvenaarde voordelen worden geboden voor onderzoekers naar geneesmiddelen over de hele wereld: meer verbindingen om uit te kiezen, aan zeer concurrentiële prijzen, met maximale leveringssnelheid en betrouwbaarheid. Deze nieuwe, exclusieve alliantie is gebaseerd op en streeft ernaar om het nu al enorm succesvolle WERKELIJKE concept te overschrijden, dat de zoektocht naar nieuwe chemische entiteiten in de strijd tegen menselijke ziekten, de bescherming van gewassen en de gezondheid van dieren heeft getransformeerd en versneld door toegang te bieden tot miljarden verbindingen op aanvraag.

