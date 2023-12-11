Boomi助力Toowoomba地區委員會增強數位服務路線

澳洲雪梨和布里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧連結和自動化領域的翹楚Boomi™今天宣布，Toowoomba地區委員會已實施Boomi 平台，以簡化向居民提供數位服務，並推動其物聯網(IoT)供水基建專案等關鍵計畫。

Toowoomba地區委員會(TRC)位於澳洲昆士蘭州東南部，擁有超過18萬居民。該委員會目前正在進行一項以經驗為導向的技術轉型，利用資料改善為居民提供的數位服務：從維護申請到水費支付，再到管理開發應用程式。

TRC高級整合開發者Mark Godfrey表示:「社區服務必須與當地人的數位生活相輔相成。它們需要及時且方便居民使用，同時便於市政工作人員維護。我們試圖實施一個資料框架，讓大家對整個委員會的作為有一個共同的理解，這樣流程就可以不慌不忙地開展，使我們能夠更快地對社區做出回應，進而降低組織風險。」

TRC用Boomi平台取代了手工的點對點整合，連接了關鍵業務應用程式，包括其電子文件管理系統、ERP軟體、人員、財產和管理軟體、物業開發門戶、智慧停車系統、垃圾處理系統。隨著資料孤島和資訊重複的消除，TRC簡化了幾個面向公眾的流程，包括物業開發文件。

Godfrey表示：「過去，居民們報告說，網路上的文件遺失了，這將促使IT團隊進行調查並手動修改系統，這將花費數小時。現在，我們不再允許過時的程序影響我們與居民的接觸，也不再允許它阻礙我們的治理。」

他補充說:「有了Boomi，我們能夠滿足州政府的要求，確保開發文件可供公眾使用。與此同時，我們對居民如何與我們互動有了更好的了解。從獲取公共申請的指標到發出警報，我們能夠即時響應文件需求和問題。這賦予了我們技術改進的意義——這不僅是IT部門的進步，也是人員和流程的進步。」

作為其智慧基礎設施戰略的一部分，TRC也正在進行重大的水利基礎設施翻新。

Godfrey表示:「在未來三年內，我們將拆除超過64,000個家庭和商戶水錶，並用智慧水錶取代老化的基礎設施。Boomi的智慧和低代碼平台與我們的物聯網合作伙伴Iota Services同步，而不是依賴手動抄表，以提取電錶資料並確保資訊流向需要的地方。」

展望未來，TRC將使用Boomi的工作流自動化解決方案Flow來提升住戶的整體體驗。這將包括開發在線表單，如直接借記申請。目前，住戶必須下載、簽名和掃描紙質申請，然後工作人員手動對這些申請進行分類。Boomi Flow將透過使數位簽章成為可能和自動化內部分類來簡化流程。

在其他Flow專案中，TRC將在單一界面中建立360度的居民資訊視圖。從寵物登記到物業登記，再到繳納付款，TRC 的員工將能夠更迅速地回應市民的查詢，並更深入地了解市民的需要。

Boomi澳新主管Nathan Gower表示:「澳洲人開始期望從組織機構獲得高水準數位服務，這也延伸到了監管他們居住地的委員會。複雜的過程是不可接受的。Boomi讓TRC有能力消除低效率，更好地滿足其地區的具體要求，同時對納稅人的公帑承擔責任。」

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