Transition Industries LLC與Macquarie Group宣布就墨西哥錫那羅亞超低碳甲醇計畫達成行銷協議

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Transition Industries LLC在第28屆聯合國氣候變遷大會（COP 28）上宣布，該公司已與Macquarie Group旗下大宗商品及全球市場（“Macquarie” / “CGM”）的分支Macquarie Commodities Trading就其Pacifico Mexinol專案（墨西哥錫那羅亞州托波羅班波附近日產6,145公噸甲醇的生產設施，以下簡稱「專案」）簽訂了主服務和行銷協議（MSMA）。

專案投產後，預計將成為世界上最大的單體低碳化工設施，每年能夠從捕獲的碳和綠色氫氣中生產約30萬噸綠色甲醇，利用碳捕獲天然氣生產180萬噸藍色甲醇。

根據MSMA的條款，Macquarie負責根據甲醇承購協議向全球客戶銷售Pacifico Mexinol專案的所有產品，提供專案所需的金融避險服務，並支援專案的商品規劃和所有所需原料的合約簽訂。MSMA的期限為15年，自專案商業營運日期起算。

Transition Industries執行長Rommel Gallo表示：「我們很高興能夠與Macquarie簽訂MSMA，這為我們提供了接觸全球多個行業客戶的獨特管道。Macquarie領先的大宗商品平台為我們提供了極大的靈活性，使我們能夠以最佳方式將藍色和綠色甲醇投放給合適的客戶，讓他們從我們產品的低碳品質中獲益。Macquarie在金融服務、物流和風險管理方面的廣泛能力使我們能夠提升專案在整個價值鏈中的表現。」

Macquarie旗下CGM業務資深董事總經理Aarnoud van Weelderen表示：「Macquarie的CGM業務為我們的全球客戶提供資本、融資、風險管理、市場准入以及實際執行和物流能力。我們很高興能與Transition Industries簽訂協議 ，為其擬建的Pacifico Mexinol專案設施提供全面的解決方案。Macquarie將為全球的化工、製造和海運行業客戶鑑定、購買和交付低碳甲醇，其中許多客戶都在關注低碳原料。」

Macquarie Group旗下墨西哥CGM業務董事總經理兼主管Ramiro Castro評論道：「Macquarie為能夠在這項專案中發揮關鍵作用而倍感驕傲，該專案將為去碳化做出貢獻，同時為拉丁美洲社區帶來價值和機會。我們很高興能與Transition Industries合作，在全球擴大甲醇的使用範圍。該專案代表了Macquarie將如何在拉丁美洲持續成長，並擴大我們的服務平台。」

世界銀行集團組成機構之一的國際金融公司（IFC）將參與這一全球規模的低碳甲醇工廠的共同開發。IFC將與Transition Industries LLC一起擔任專案共同開發商，並與Kreditanstalt fur Wiederaufbau IPEX（KfW IPEX）一起擔任共同領導主辦機構。Pacifico Mexinol專案的MSMA和融資是在COP28會議期間於阿聯杜拜舉行的聯合專案開發協議正式簽署儀式上宣布。

Pacifico Mexinol預計將於2024年達成最終投資決策，並於2027年底實現商業營運。

關於Transition Industries

Transition Industries LLC總部位於德州休士頓，是北美世界級淨零碳排放甲醇和氫氣專案的開發商，旨在因應氣候變遷並促進環境和社會永續性。

如需瞭解有關Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多資訊，請寄送電子郵件至inquiries@transitionind.com。

關於Macquarie Group

Macquarie成立於1969年，在34個市場擁有超過21,000名員工。Macquarie旗下的大宗商品及全球市場（CGM）有著40多年與客戶合作的經驗，在商品、金融市場和資產財務領域提供資本和融資、風險管理、市場准入、實際執行和物流解決方案。

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