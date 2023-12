Transition Industries LLC en Macquarie Group kondigen marketingovereenkomst aan voor methanolproject met ultralage koolstofuitstoot in Sinaloa, Mexico

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC kondigde op COP 28 aan dat het een MSMA-akkoord (Master Services and Marketing Agreement) is aangegaan met Macquarie Commodities Trading, een dochteronderneming van Macquarie Group's Commodities and Global Markets business ("Macquarie" / "CGM"), voor haar Pacifico Mexinol-project, een methanolproductiefaciliteit van 6.145 MT per dag nabij Topolobampo, Sinaloa, in Mexico ("Pacifico Mexinol" of het "Project").

Als Pacifico Mexinol operationeel wordt, zal het naar verwachting de grootste chemicaliënfabriek met ultralage koolstofuitstoot ter wereld zijn - met een productie van ongeveer 300.000 MT groene methanol uit afgevangen koolstof en groene waterstof en 1,8 miljoen MT blauwe methanol per jaar uit aardgas met koolstofafvang.

Macquarie is volgens de voorwaarden van de MSMA verantwoordelijk voor de wereldwijde marketing van de totale productie van Pacifico Mexinol aan klanten in overeenstemming met methanol afnameovereenkomsten, het leveren van financiële hedgingdiensten zoals vereist door het Project, en verder het ondersteunen van het Project bij de grondstoffenplanning en het afsluiten van contracten voor alle benodigde grondstoffen. De MSMA heeft een looptijd van 15 jaar vanaf de datum waarop het project in bedrijf wordt genomen.

Rommel Gallo, Chief Executive Officer van Transition Industries, gaf het volgende commentaar: "We zijn blij om onze MSMA met Macquarie aan te kondigen. Dit biedt ons unieke toegang tot klanten op een wereldwijde basis in meerdere industrieën. Het toonaangevende grondstoffenplatform van Macquarie levert ons aanzienlijke flexibiliteit om onze blauwe en groene methanol optimaal onder te brengen bij de juiste klanten die kunnen profiteren van de koolstofarme kwaliteiten van ons product. Dankzij de bredere capaciteiten van Macquarie op het gebied van financiële diensten, logistiek en risicobeheer kunnen we de prestaties van het Project in de hele waardeketen optimaliseren."

"Macquarie's CGM-activiteiten bieden onze wereldwijde klanten kapitaal, financiering, risicobeheer, markttoegang en mogelijkheden voor fysieke uitvoering en logistiek," zegt Aarnoud van Weelderen, Senior Managing Director van Macquarie's CGM-activiteiten. "We zijn blij dat we een overeenkomst hebben gesloten met Transition Industries om een allesomvattende oplossing te bieden voor hun voorgestelde Pacifico Mexinol-faciliteit. Macquarie zal koolstofarme methanol in kaart brengen, aankopen en leveren aan klanten in de chemische, productie- en maritieme sector wereldwijd, van wie velen zich richten op koolstofarme grondstoffen."

Ramiro Castro, Managing Director, hoofd van Macquarie Group's Commodities and Global Markets business in Mexico, gaf het volgende commentaar: "Macquarie is er trots op een sleutelrol te spelen in een project dat bijdraagt aan het koolstofvrij maken van de economie en tegelijkertijd waarde en kansen biedt aan gemeenschappen in Latijns-Amerika. We werken graag samen met Transition Industries in zijn streven om de toegang tot methanol wereldwijd uit te breiden. Dit Project is representatief voor de manier waarop Macquarie ons dienstenplatform in Latijns-Amerika blijft uitbreiden en opschalen."

De International Finance Corporation ("IFC"), lid van de Wereldbankgroep, neemt deel aan de gezamenlijke ontwikkeling van deze koolstofarme methanolfabriek op wereldschaal. IFC treedt op als medeontwikkelaar van het Project met Transition Industries LLC, en als mede-lead mandated arranger naast Kreditanstalt für Wiederaufbau IPEX ("KfW IPEX"). De MSMA en de financiering voor Pacifico Mexinol werden aangekondigd in een formele ondertekeningsceremonie voor de Joint Project Development Agreement in Dubai, VAE, tijdens de COP28-conferentie.

Pacifico Mexinol zal naar verwachting in 2024 de definitieve investeringsbeslissing en eind 2027 de datum van commerciële inbedrijfstelling bereiken.

Over Transition Industries

Transition Industries LLC, gevestigd in Houston, Texas, is een ontwikkelaar van wereldwijde methanol- en waterstofprojecten zonder koolstofuitstoot in Noord-Amerika om klimaatverandering tegen te gaan en ecologische en sociale duurzaamheid te bevorderen.

Neem voor meer informatie over Pacifico Mexinol of Transition Industries, contact met ons op via inquiries@transitionind.com.

Over Macquarie Group

Macquarie is opgericht in 1969 en heeft meer dan 21.000 werknemers in 34 markten. Commodities and Global Markets (CGM), een operationele groep van Macquarie, werkt al meer dan 40 jaar samen met onze klanten om kapitaal en financiering, risicobeheer, markttoegang en fysieke uitvoering en logistieke oplossingen te bieden voor grondstoffen, financiële markten en activafinanciering.

Ga voor meer informatie naar onze website.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.