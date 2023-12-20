TSUBURAYA PRODUCTIONS將於2024年啟動奧特曼卡牌遊戲巡迴活動

奧特曼卡牌遊戲在AFA23首次亮相。試玩和現場表演受到粉絲和參觀者追捧。奧特英雄見面會也吸引了許多粉絲。在2024年正式上市之前，將有更多展示活動。

遊戲中將有九種稀有卡牌，其中五種在遊戲中使用，另外四種或更多種用於收藏，並配有替換圖片。更稀有的卡牌將由奧特曼角色設計師創作新插畫。（圖片：美國商業資訊）

在AFA23 Tsuburaya Productions的展台上，試玩奧特曼卡牌遊戲的玩家獲得了一張Gomora推廣卡。推廣卡也將在即將舉行的巡迴活動中提供。（圖片：美國商業資訊）

卡組細節將於2024年公開。遊戲正式推出後，將在全球特定商店舉辦錦標賽，玩家也將有機會參與世界錦標賽。*卡牌仍在開發中，實際產品可能與影片中的內容有所不同。（圖片：美國商業資訊）

兩位玩家正在對戰。Tsuburaya Productions面向所有年齡層。*取自11月的AFA23試玩活動。*卡片仍在開發中，實際產品可能與影片中的內容有所不同。（圖片：美國商業資訊）

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tsuburaya Productions Company Limited（總部位於東京）在2023年新加坡動漫節（AFA23）上宣布，該公司將於2024年在全球市場舉辦一系列巡迴活動，展示即將推出的奧特曼卡牌遊戲。

於11月24日至26日期間舉辦的AFA23被選為首次向粉絲和潛在商業合作夥伴展示奧特曼卡牌遊戲的活動。參觀者有機會進行遊戲試玩，並欣賞介紹遊戲的現場舞台表演。

Tsuburaya Productions行銷副總裁Takayuki Kawai表示：「這款遊戲設計適合所有年齡層，從奧特曼的粉絲到對這些角色和故事尚不熟悉的人。」他還補充道：「我們希望每個人都能與家人和朋友一起享受奧特曼卡牌遊戲，並以此為機會更多地了解和喜愛Tsuburaya Productions的作品。」

促銷活動將於2024年展開。計劃在2024年夏季推出後，為全球玩家舉辦本地和世界錦標賽。奧特曼卡牌遊戲計劃在日本、北美、中國大陸、香港、台灣以及東南亞部分市場推出。

有關比賽的詳細資料和動態，請造訪：

https://www.facebook.com/ultramancardgame

什麼是奧特曼卡牌遊戲？

奧特曼卡牌遊戲是集奧特曼系列世界觀、遊戲性和收藏性於一體的交換卡牌遊戲，兒童和成人都能玩。

卡牌採用高品質的藝術設計，將奧特曼的外觀、力量、特殊招式和類型系統的吸引人的元素表現得淋漓盡致。

在Tsuburaya Productions的支持下，奧特曼卡牌遊戲預計將與奧特曼相關作品、服務和現場活動深度聯繫。計劃在日本、北美、中國大陸、香港、台灣以及東南亞的一些市場率先推出。

特別合作夥伴：Shanghai Character License Administrative Co.,Ltd. (SCLA)、Zhejiang Kayou Animation Co., Ltd. (Kayou)。

關於Tsuburaya Productions Company Limited

成立於1963年，由被稱為「特效之神」的Eiji Tsuburaya創辦。該公司製作了大量現場特效影片，其中最著名的是於1966年在日本電視上播出奧特曼系列，包括《Ultra Q》和《Ultraman》。自那時起，奧特曼走出電視，進入影院、串流媒體服務、現場表演、遊樂園，並在世界各地成為消費品。

Tsuburaya Productions於2023年慶祝其成立60 周年。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。