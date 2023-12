Transition Industries LLC et Macquarie Group annoncent un accord de commercialisation pour un projet de méthanol à ultra-faible teneur en carbone dans l’État de Sinaloa, au Mexique

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC a annoncé à la COP 28 avoir conclu un contrat-cadre de services et de marketing (MSMA, Master Services and Marketing Agreement) avec Macquarie Commodities Trading, une filiale de la branche Commodities and Global Markets de Macquarie Group (“Macquarie” / “CGM”), pour son projet Pacifico Mexinol, une installation de production de méthanol d’une capacité quotidienne de 6 145 MT près de Topolobampo, dans l’État de Sinaloa, au Mexique (“Pacifico Mexinol” ou le “Projet”).

Lors de son entrée en exploitation, Pacifico Mexinol devrait être la plus importante installation chimique individuelle à ultra-faible teneur en carbone au monde – produisant environ 300 000 MT de méthanol écologique à partir de carbone capturé et d’hydrogène vert et 1,8 million MT de méthanol bleu par an à partir de gaz naturel avec captage du carbone.

Selon les termes du MSMA, Macquarie est responsable de la commercialisation de toute la production de Pacifico Mexinol auprès des clients à l’échelle mondiale conformément aux accords d’exploitation du méthanol, de la fourniture de services de couverture financière tel que requis par le Projet et de l’appui au projet en matière de planification des matières premières et de contractualisation pour tous les produit de base requis. Le MSMA a une durée de 15 ans à partir de la date d’exploitation commerciale du Projet.

Rommel Gallo, le directeur général de Transition Industries, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer notre MSMA avec Macquarie, qui nous ouvre un accès unique aux clients à l’échelle mondiale dans de multiples secteurs. La plateforme de produits de base de premier plan de Macquarie nous procure une grande flexibilité pour placer de manière optimale notre méthanol bleu et vert auprès des bons clients, qui peuvent bénéficier des qualités bas carbone de notre produit. Les capacités élargies de Macquarie dans les services financiers, la logistique et la gestion du risque nous permettent d’optimiser la performance du Projet dans toute la chaîne de valeur. »

« L’activité CGM de Macquarie offre des solutions de capitaux, financières, de gestion du risque, d’accès au marché, ainsi que d’exécution physique et de logistique pour notre clientèle mondiale », a affirmé Aarnoud van Weelderen, directeur général principal de l’activité CGM de Macquarie. « Nous sommes enchantés d’avoir conclu un accord avec Transition Industries pour fournir une solution complète pour son installation Pacifico Mexinol proposée. Macquarie identifiera, achètera et fournira du méthanol à faible teneur en carbone à des clients dans les secteurs des produits chimiques, de la fabrication et maritime dans le monde entier, dont bon nombre mettent l’accent sur des matières premières à faibles émissions de carbone. »

Ramiro Castro, directeur général, responsable de la branche Commodities and Global Markets de Macquarie Group au Mexique, a déclaré : « Macquarie est fier de jouer un rôle clé dans un projet qui contribuera à la décarbonation tout en apportant de la valeur et créant des opportunités pour les communautés en Amérique latine. Nous nous réjouissons de collaborer avec Transition Industries dans sa quête visant à élargir l’accès au méthanol dans le monde entier. Ce projet est représentatif de la manière dont Macquarie continue de croître et de développer notre plateforme de services en Amérique latine. »

Membre du Groupe de la Banque mondiale, l’International Finance Corporation (“IFC”) participe au co-développement de cette usine de méthanol bas carbone de portée mondiale. L’IFC agirait en qualité de co-développeur du projet avec Transition Industries LLC, et en qualité d’arrangeur mandaté co-responsable aux côtés de Kreditanstalt fur Wiederaufbau IPEX (“KfW IPEX”). Le MSMA et le financement pour Pacifico Mexinol ont été annoncés lors d’une cérémonie de signature officielle pour l’Accord conjoint de développement du projet à Dubaï, aux Émirats arabes unis, parallèlement à la conférence COP28.

Pacifico Mexinol devrait prendre une décision d’investissement définitive en 2024 et l’exploitation commerciale devrait commencer fin 2027.

À propos de Transition Industries

Basé à Houston, au Texas, Transition Industries LLC est un développeur de projets de méthanol et d’hydrogène d’envergure mondiale avec des émissions de carbone nettes nulles en Amérique du Nord, en vue de lutter contre le changement climatique et de promouvoir la durabilité écologique et sociale.

Pour de plus amples informations au sujet de Pacifico Mexinol ou de Transition Industries, veuillez nous contacter à inquiries@transitionind.com.

À propos de Macquarie Group

Fondé en 1969, Macquarie emploie plus de 21 000 personnes sur 34 marchés. Commodities and Global Markets (CGM), un groupe opérationnel de Macquarie, affiche plus de 40 années de partenariat avec ses clients en vue de fournir des solutions de capitaux et financières, de gestion du risque, d’accès au marché, ainsi que d’exécution physique et de logistique dans les secteurs des matières premières, des marchés financiers et du financement d’actifs.

Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet.

