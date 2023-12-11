Transition Industries LLC与Macquarie Group宣布就墨西哥锡那罗亚超低碳甲醇项目达成营销协议

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Transition Industries LLC在第28届联合国气候变化大会（COP 28）上宣布，该公司已与Macquarie Group旗下大宗商品及全球市场（Macquarie/CGM）的分支Macquarie Commodities Trading就其太平洋墨西哥甲醇项目（Pacifico Mexinol，墨西哥锡那罗亚州托波罗班波附近日产6,145公吨甲醇的生产设施，以下简称“项目”）签订了总服务和营销协议（MSMA）。

项目投产后，预计将成为世界上最大的单体低碳化工设施，每年能够从捕获的碳和绿色氢中生产约30万吨绿色甲醇，利用碳捕获天然气生产180万吨蓝色甲醇。

根据MSMA的条款，Macquarie负责根据甲醇承购协议向全球客户销售太平洋墨西哥甲醇项目的所有产品，提供项目所需的金融对冲服务，并支持项目的商品规划和所有所需原料的合同签订。MSMA的期限为15年，自项目商业运营日期起算。

Transition Industries首席执行官Rommel Gallo表示：“我们很高兴能够与Macquarie签订MSMA，这为我们提供了接触全球多个行业客户的独特渠道。Macquarie领先的大宗商品平台为我们提供了极大的灵活性，使我们能够以最佳方式将蓝色和绿色甲醇投放给合适的客户，让他们从我们产品的低碳品质中获益。Macquarie在金融服务、物流和风险管理方面的广泛能力使我们能够优化项目在整个价值链中的表现。”

Macquarie旗下CGM业务高级董事总经理Aarnoud van Weelderen表示：“Macquarie的CGM业务为我们的全球客户提供资本、融资、风险管理、市场准入以及实际执行和物流能力。我们很高兴能与Transition Industries签订协议，为其拟建的太平洋墨西哥甲醇项目设施提供全面的解决方案。Macquarie将为全球的化工、制造和海运行业客户鉴定、购买和交付低碳甲醇，其中许多客户都在关注低碳原料。”

Macquarie Group旗下墨西哥CGM业务董事总经理兼主管Ramiro Castro评论道：“Macquarie为能够在这一项目中发挥关键作用而倍感骄傲，该项目将为去碳化做出贡献，同时为拉丁美洲社区带来价值和机遇。我们很高兴能与Transition Industries合作，在全球扩大甲醇的使用范围。该项目代表了Macquarie将如何在拉丁美洲持续增长，并扩大我们的服务平台。”

世界银行集团组成机构之一的国际金融公司（IFC）将参与这一全球规模的低碳甲醇工厂的共同开发。IFC将与Transition Industries LLC一起担任项目共同开发商，并与Kreditanstalt fur Wiederaufbau IPEX（KfW IPEX）一起担任共同牵头主办机构。太平洋墨西哥甲醇项目的MSMA和融资是在COP28会议期间于阿联酋迪拜举行的联合项目开发协议正式签字仪式上宣布。

太平洋墨西哥甲醇项目预计将于2024年达成最终投资决策，并于2027年底实现商业运营。

关于 Transition Industries

Transition Industries LLC总部位于德克萨斯州休斯顿，是北美的世界级净零碳排放甲醇和氢项目开发企业，旨在应对气候变化，并促进环境和社会的可持续性。

如需了解关于太平洋墨西哥甲醇项目或Transition Industries的更多信息，请发送电子邮件：inquiries@transitionind.com。

关于Macquarie Group

Macquarie成立于1969年，在34个市场拥有超过21,000名员工。Macquarie旗下的大宗商品及全球市场（CGM）有着40多年与客户合作的经验，在商品、金融市场和资产财务领域提供资本和融资、风险管理、市场准入、实际执行和物流解决方案。

如需了解更多信息，请访问我们的网站。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。